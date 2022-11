Walter Zenga anunță de ce au picat negocierile cu FCU Craiova! Condiția pe care a pus-o antrenorul italian

Deși în primă fază oferta venită de la olteni l-a bucurat pe Zenga, acesta a fost nevoit să refuze, după ce Adrian Mititelu nu a acceptat condițiile impuse de el.

Zenga: „M-am bucurat de oferta de la Craiova!”

„Și eu m-am bucurat mult când a venit opțiunea asta, dar acum sunt la Dubai cu familia, cu copiii, cu soția. Am vorbit cu cei de la Craiova, e adevărat. În principiu am vorbit mai mult cu Eduard Zelgin, care e team manager acolo. Am vorbit despre condiții, situația clubului, staff-ul. După, a fost o discuție despre contract mai mult, dar eu vreau să vin cu staff-ul meu. Îți spun sincer, m-am bucurat mult că președintele de la Craiova s-a gândit la mine, dar din nefericire nu s-a întâmplat. Adrian Mititelu e încă în Dubai. Eu am foarte mulți prieteni în România, mă bucur că s-a gândit la mine. Normal (n.r. - trebuie ca Adrian Mititelu să îi accepte condițiile).

Din punctul meu de vedere, ca antrenor profesionist, când încep discuțiile, întrebi cum sunt condițiile de pregătire, cum e organizat tot. Când discuția devine mai intese, e normal că fiecare are limitele lui. Nu am mulți asistenți. Eu am fost în alte țări și întrebam de dinainte pe cine aveau ei. Le ziceam: 'Dacă aveți un antrenor de portari bun, de ce trebuie să-l aduc pe al meu?' Dar două persoane cel puțin trebuie să am lângă mine, care mă cunosc, care știu cum facem. E normal, nu?”, a spus Walter Zenga.

Walter Zenga, fost antrenor în România la FC Național, Steaua (actuala FCSB) și Dinamo, a apărut printre numele dorite pe banca tehnică atât la FCSB, după demisia lui Nicolae Dică, cât și la FC U Craiova, rămasă practic fără antrenor după plecarea lui Marius Croitoru.

Fostul mare portar italian, liber de contract de mai bine de doi ani după experiența de la Cagliari, este însă dorit în aceste zile și de Cosenza, echipă care are un început slab de sezon în Serie B, acolo unde ocupă abia locul 16 din cele 20 de echipe.