"Vrem performanta sau plecati cu picioarele inainte!" Amenintari DURE ale ultrasilor Stelei la adresa conducerii! Totul s-a intamplat la un meci U13!

Invinsa in play-off-ul pentru stabilirea campioanei municipale, Steaua va juca inca un an in liga a 3-a.

Fanii stelisti n-au trecut peste ratarea obiectivului. Cer demisii in conducere si vor ca Piturca sa vina alaturi de ei.

Suporterii au afisat doua bannere in timpul meciului de la U13 dintre Steaua si LPS Tg. Jiu, pierdut cu 3-2 de ros-albastri.

"Ne-am saturat de promisiuni neindeplinite / Vrem performanta sau plecati cu picioarele inainte!", au scris stelistii pe unul dintre bannere. Fanii au avut un mesaj clar si pentru Piturca: "Impreuna am luptat impotriva mizeriilor facute de cioban, Piturca, vino la Steaua alaturi de Talpan!"

Steaua inca n-are antrenor

In ciuda mai multor runde de negocieri purtate cu mai multi antrenori, Steaua inca nu l-a ales pe inlocuitorul lui Marius Lacatus. Cele mai mari sanse sa vina in Ghencea le are Adrian Neaga, recomandat chiar de Piturca.