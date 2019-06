CSA STEAUA si-a gasit antrenor dupa ce Lacatus e OUT! Ce nume importante se afla pe lista conducerii! "Saptamana viitoare ne vom decide"

CSA Steaua isi va numi un nou antrenor.

Dupa ce au ratat promovarea in liga a treia pentru al doilea sezon la rand, situatia la club nu este deloc buna. Conducerea ros-albastrilor a fost acuzata de fani ca a chetluit doua milioane de euro, desi echipa a jucat in liga a patra.

Bixi: "300.000 de euro eu cred ca se justifica"



Pompiliu Bixi Popescu, comandantul Stelei, a declarat ca acea suma reprezinta activitatea echipei de fotbal incluzand si sectiile de copii si juniori.

"Daca ne uitam, sunt doua milioane de euro care sunt investitii pe vreo 3-4 directii. Adica e vorba de sistemul competitonal 2016-2017, 2017-2018, adica trei ani calendaristici. Noi avem peste 260 de copii la sectia de fotbal. Deci banii care au fost comunicati in presa vizeaza cele 10 echipe de fotbal ale Centrului de copii si juniori si ale echipei mari. Din punctul meu de vedere, este o suma foarte mica.

In jur de 300.000 de euro pentru echipa mare. Eu sunt convins ca se justifica, pentru ca sportul inseamna sa ai un combatant in fata si nu intotdeauna exista si o reteta pentru a castiga. Noi am castigat 30-40 de meciuri in Liga 4 si am pierdut doar unul si rezultatul asta este, dar asta nu inseamna ca renuntam si vom relua proiectul de la capat", a declarat Bixi Popescu pentru Telekomsport.

Bixi: "Saptamana viitoare ne vom decide"



Dupa ce Steaua a ratat promovarea, Marius Lacatus a demisionat si ros-albastrii nu au antrenor in acest moment. Comandatul CSA Steaua sustine ca situatia se va rezolva in curand si ca deja a contactat niste nume importante.

"Sunt mai multe discutii vizavi de noul antrenor. Cand o sa avem o varianta, cu siguranta o sa o comunicam. Am vorbit cu domnul Balint, cu domnul Neaga, cu domnul Paraschiv, cu domnul Andrasi, l-am avut la un moment dat in discutie si pe dumnealui. Deci deocamdata suntem in analiza, cel mai probabul saptamana viitoare vom decide" a mai declarat Bixi Popescu pentru sursa citata.

Steaua a ratat promovarea pentru al doilea an la rand fiind invinsa de Carmen Bucuresti, scor 0-1 in ultimul meci al play-off-ului Ligii a 4-a.