"Vreau s-o batem acasa pe CFR. Vreau sa castigam tot. Am pregatit o prima pentru victoria asta!" Patronul lui Sepsi, in al 9-lea cer dupa meciul de la Giurgiu

Laszlo Dioszegi e incantat de jocul echipei sale in partida de la Giurgiu.

Patronul lui Sepsi spune ca fotbalistii sai au prime de victorie la fiecare joc din playoff si impune ca obiectiv clar o victorie cu CFR la Cluj. Dioszegi vrea sa spulbere suspiciunile create in jurul 'prieteniei' care o leaga de campioana ultimilor 3 ani.

"Suntem o echipa care produce surprize. Sunt foarte bucuros, cred ca am meritat victoria. Am un resentiment ca nu am reusit sa facem si cu CFR acelasi lucru saptamana trecuta. Poate o sa castigam la Cluj. In ultimele 10 minute a fost o presiune mare, pentru mine au trecut ca doua ore. Nu suntem apropiati nici de CFR, nici de Dinamo, nici de Steaua.

Nu cred ca in anul 2021 mai pot sa fie meciuri aranjate. Nu pot sa cred asa ceva. Nu avem resursele financiare ca sa vorbim de castigarea campionatului. Daca am termina pe 3, ar fi ceva extraordinar. Ar fi fost nedrept sa pierdem dintr-un penalty care n-a fost. Noi nu vrem sa arbitram lupta la titlu, noi vrem sa castigam tot. Baietii au o prima de victorie la fiecare meci", a spus Dioszegi.