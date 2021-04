"Edi Iordanescu, antrenorul Ceahlaului" | Mihai Mironica, dupa prima infrangere a CFR-ului in playoff-ul Ligii 1

CFR Cluj a ajuns la un nivel superior de ridicol.

Dupa ce a fost invinsa intr-un meci foarte frumos de Craiova, cuplul Iodanescu-Bilasco s-a lansat intr-un atac furibund la adresa arbitrului Hategan care nu a dictat doua lovituri de la 11 metri in favoarea echipei clujene. Sorin Cirtu are dreptate cand spune ca i-ar fi fost jena, ca fost atacant, sa ceara asemenea penalty-uri. Marius Bilasco, un fost atacant bun, care a jucat in Champions League, stie in realitate ca astfel de dueluri precum cel dintre Bancu si Chipciu sau Debeljuh si Acka pot fi considerate de penalty doar in fotbalul nostru de opereta. In fotbalul din Champions League, penalty se dicteaza cand e un fault clar. Jucatorii se pot atinge cu mainile, cu corpul chiar si in pandemie.

De fapt, au existat doua penalty-uri in acest meci si la fiecare cel care a faultat a fost chiar Edi Iordanescu. CFR Cluj a incasat doua goluri in niste faze fixe in care echipa clujeana s-a aparat ingrozitor, Marius Constantin si Tudorie nefiind deranjati nici cu o floare in momentul in care au sarit la cap. Organizarea defensiva in astfel de faze e o responsabilitate directa a antrenorului. In plus, CFR a incasat si un cartonas rosu din cauza aceluiasi Iordanescu, gazdele jucand in inferioritate numerica o repriza, cea pierduta, cat timp antrenorul l-a tinut pe Gidea pe teren.

Am crezut ca un nou val de antrenori va aduce un nou aer in fotbalul romanesc. Dar asa cum vedem in general in societate, tineretea nu inseamna neaparat o abordare moderna, scuturata de reflexele unui trecut intunecat. Edi Iordanescu, cu un comportament care l-a transformat in cel mai eliminat antrenor din Liga 1, peste multi fundasi duri de fapt, si cu un astfel de discurs la adresa arbitrilor, pare a fi parasutat in 2021 fix de la Ceahlaul anilor ‘90.

Edi Iordanescu a spus si ca FCSB-Botosani a fost blat atunci cand a afirmat ca a preferat sa se uite la un meci din Serie A decat sa vada partida rivalei sale in lupta pentru titlu. Cand antrenorul campioanei declara ca a preferat sa vada o partida oarecare de prin Italia dupa ce si Papura, pe cand era la Craiova, spunea ca prefera un snooker unui meci al unei rivale din campionat, nu poti sa te mai intrebi de ce Liga 1 a ajuns la un minim istoric al audientelor. In plus, e un pic ilogic sa spui ca o partida e blat daca nu te uiti la ea. Sunt convins ca in ultimii ani Iordanescu s-a uitat cu nesat la vreo Cremonese sau Karabukspor in timp ce se jucau partidele dintre CFR si Sepsi, duel cu 11 episoade in Liga 1, cu 9 victorii si doua egaluri. Oare pentru cine or fi fost victoriile, Edi?

Inaintea acestui meci dintre CFR si Craiova, am spus la tv ca mi se pare ca echipa clujeana e favorita la titlu. Cele 3 mari fac insa rand pe rand meciuri bune si altele foarte slabe, aducand o mare doza de imprevizibil in aceasta cursa pentru titlu. Cred ca, asa cum s-a intamplat intotdeauna, multe se decid si in tenebrele fotbalului romanesc. Si mai cred ca Edi Iordanescu stie asta si de la tatal lui care le-a trait pe toate din mijlocul problemei.