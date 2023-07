Vlad Iacob a rupt tăcerea! Cum au încercat acționarii de la Dinamo să scape de el 

Oficialul 'câinilor roșii' a vorbit fără perdea despre faptul că Eugen Voicu și Andrei Nicolescu, acționarii societății Red&White, au avut o anumită strategie pentru a-l înlătura de la echipă.

Cei doi i-ar fi oferit funcția de director executiv, iar dacă ar fi acceptat, acesta ar fi rămas fără putere decizională la nivelul clubului.

"Nu m-au informat formal în acest sens, am avut însă o serie de discuții cu ei. Relația este una funcțională, eu continui să-mi fac treaba pentru Dinamo, așa cum am făcut-o un an. Sunt în continuare la club pro bono.

Am primit o ofertă căreia nu i-am dat curs. A venit foarte târziu, abia acum câteva săptămâni. Mi s-a oferit un salariu, doar în contextul în care renunț la poziția de administrator special. A fost cu totul și cu totul altceva față de ce am discutat înainte ca Red&White să ajungă acționar majoritar al clubului și chiar după.

Mi s-a propus cu totul altceva, o funcție de director executiv, să renunț la cea de administrator special, contrar discuțiilor și angajamentelor făcute înainte și după ce Red&White a ajuns acționar.

Nu vreau să intru în detalii. Probabil că i-am deranjat", a declarat Vlad Iacob, la Digi Sport.

Dinamo a făcut plățile pentru deblocarea transferurilor



Acționarii din Red&White au făcut deja plățile pentru deblocarea transferurilor, astfel că cei patru jucători care au semnat cu Dinamo în această vară vor fi la dispoziția lui Ovidiu Burcă în prima etapă, cu Universitatea Craiova.

Suma pe care noii acționari au plătit-o se ridică la aproximativ 400.000 de euro. În această perioadă, administratorul special Vlad Iacob trebuie să îndeplinească procedurile necesare pentru ridicarea interdicției.