Winger-ul francez a fost unul dintre jucătorii care au ajutat-o pe Dinamo să revină în Superliga României. La barajul de promovare/menținere împotriva lui FC Argeș (6-1 / 8-5), Ghezali a marcat de două ori în tur și o dată în retur.

Cum se simte Lamine Ghezali, după un sezon petrecut la Dinamo

După ce a petrecut mai bine de 11 luni la Dinamo, Lamine Ghezali a constatat faptul că se simte bine la București și că vrea să dea tot ce poate pentru a-i ajuta pe „câinii roșii” să producă rezultate bune și în primul eșalon al României.

De asemenea, winger-ul a remarcat faptul că pregătirea în cantonamentul din Slovenia a fost precoce și crede că Dinamo poate face un sezon bun, după un an obositor, în care s-au întâmplat multe.

„A fost o experienţă bună pentru noi (n.r. cantonamentul din Slovenia). Complexul a fost foarte bun. Am avut totul la dispoziţie. Terenul a fost bun. Pentru mine, au fost zece zile foarte bune. Cred că a fost o experienţă bună pentru noi. Am văzut care este următorul nivel, pentru noi, deoarece, acum, suntem în prima ligă. Am jucat cu o echipă care evoluează în primul eşalon din campionatul ei, dar şi în cupele europene”.

Ştim ce trebuie să facem pentru a fi mai buni. Trebuie să muncim şi să dăm 100% în meciul de săptămâna viitoare. Indiferent pe ce post joc, încerc să dau tot ce am mai bun.

Pentru mine, este important să fiu polivalent. Mă simt bine în Bucureşti, am început să înţeleg limba (n.r. română). Este important să câştigăm meciul (n.r. cu Universitatea Craiova), dar, totodată, este important să jucăm un fotbal bun şi să le oferim fericire fanilor. Cred că avem o echipă bună. Cred că putem face un sezon foarte bun”, a spus Lamine Ghezali la PlaySport, citat de PrimaSport.

Dinamo, în perioada de mercato

Veniri - pentru a înregistra noile contracte, Dinamo trebuie să plătească datorii de 500.000 de euro, până la finalul perioadei de mercato / Hakim Abdallah (25 de ani / atacant / Madagascar, Franța / RE Virton / liber de contract), Adnan Golubovic (27 de ani / portar / Slovenia, Bosnia și Herțegovina / FC Koper / liber de contract), Goncalo Gregorio (28 de ani / atacant / Portugalia / UD Leiria / liber de contract), Dennis Politic (23 de ani / extremă dreapta / România / Cremonese / liber de contract), Cristian Costin (25 de ani / fundaș dreapta / România / FC Voluntari / liber de contract)

Reveniri după împrumuturi - Ricardo Grigore (24 de ani / fundaș central / România / Petrolul / împrumut expirat), Geani Crețu (23 de ani / mijlocaș central / România / CFC Argeș / împrumut expirat)

Plecări - Alin Buleică (31 de ani / fundaș dreapta / România / contract încheiat), Alin Șerban (20 de ani / fundaș stânga / România / CS Mioveni / împrumut expirat), Marius Tomozei (32 de ani / fundaș dreapta / România / contract încheiat), Alin Demici (23 de ani / fundaș stânga / România / FC Rapid 1923 / împrumut expirat)