Acționarii din Red&White au făcut deja plățile pentru deblocarea transferurilor, astfel că cei patru jucători care au semnat cu Dinamo în această vară vor fi la dispoziția lui Ovidiu Burcă în prima etapă, cu Universitatea Craiova.

Suma pe care noii acționari au plătit-o se ridică la aproximativ 400.000 de euro. În această perioadă, administratorul special Vlad Iacob trebuie să îndeplinească procedurile necesare pentru ridicarea interdicției.

Andrei Nicolescu anunță: Dinamo a făcut plățile pentru ridicarea interdicției!

„Noi ne-am făcut datoria, acum urmează ca adminsitratorul special să facă procedurile pentru ridicarea interdicției. S-au închis toate cele cinci proceduri. Noi am spus ce o să facem și asta am făcut. Exact ceea ce am comunicat, asta am și făcut. Era o procedură pe care ne doream s-o facem altfel.

Noi n-avem ce să facem, acum jucătorii trebuie să confirme la FIFA că și-au primit drepturile și să se facă procedura din partea clubului, prin administratorul special. Teoretic, mâine toți jucătorii vor face adresa către FIFA. Mai departe, nu ține de noi”, a spus Andrei Nicolescu, pentru PRO TV.

Hakim Abdallah (25 de ani), Dennis Politic (23 de ani), Cristi Costin (25 de ani) și Goncalo Gregorio (28 de ani) sunt cele patru transferuri rezolvate de Dinamo în această vară.

Dinamo, program ”de foc” în primele etape

În prima rundă, ”câinii” vor primi vizita celor de la Universitatea Craiova, una dintre echipele ”cu pretenții” din Superligă. În a doua etapă, Dinamo va juca derby-ul cu FCSB, după care va urma partida cu Sepsi OSK, deținătoarea Cupei României.

În etapa a șaptea, Dinamo va avea un nou derby, pe teren propriu, cu Petrolul Ploiești, iar în etapa a opta se va deplasa în Giulești pentru un nou meci „de foc”, cu Rapid București.