Noul director sportiv al lui Dinamo a dezvăluit când ar putea câștiga „roș-albii” titlul în Superliga: „Trebuie să avem răbdare!”

Potrivit grupării din Ștefan cel Mare, Gabriel Glăvan a fost alături de clubul din Ștefan cel Mare și până acum, însă dintre poziție neoficială.

Noul oficial al lui Dinamo a anunțat că se așteaptă ca gruparea din Ștefan cel Mare să se bată din nou la titlu în 3-5 ani.

„Eu am un obiectiv personal până în 2030 cu Dinamo, pe care n-o să-l spun acum. Îl am mai de mult timp, am niște idei pe care le voi spune la momentul potrivit.

Am zis că în 3-5 ani se poate lua campionatul.

Trebuie să avem răbdare, cu siguranță. Decalaj? Nu, nu resimt (n.r. - între Dinamo și primele cinci echipei din Superliga). Știu că pot apărea absurd. Nu văd un decalaj atât de mare. Lucrăm cu niște profesioniști aici. Lucrăm cu unul dintre cei mai buni antrenori din România, avem oameni în club care sunt foarte buni, cu siguranță ni se vor alătura și alții”, a spus Gabriel Glăvan, potrivit GSP.

Despre Gabriel Glăvan

Gabriel Glăvan a fost scouter la Oţelul Galaţi, Universitatea Craiova, a format şi condus departamentul de scouting al cluburilor FC Voluntari şi UTA Arad, la care a preluat şi rolul de analist video şi Performance Analyst. De asemenea, a fost Video şi Performance Analyst şi la naţionala Under-21 a României.

El este, în prezent, lector în cadrul Licenţelor UEFA B, A şi PRO din cadrul Şcolii Federale de Antrenori, unde predă modulul de analiză şi Scouting, el şi echipa lui formând inclusiv primul curs dedicat analizei şi Scouting-ului din România.