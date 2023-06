Concret, Becali a vrut să strângă cât mai multe voturi pentru eliminarea regulii U21, care impune ca un jucător eligibil pentru naționala de tineret să fie în permanență pe teren.

Dacă în seara de luni era convins că toate cele 16 cluburi îl vor susține în acest demers, realitatea a fost cu totul alta. Becali a strâns doar șapte semntărui.

Vlad Iacob: ”A fost interesant”

Vlad Iacob, administratorul special al lui Dinamo, pe care Becali l-a jignit atunci când a citit lista cu voturile cluburilor din Superligă, a oferit o reacție elegantă atunci când a fost întrebat despre derapajul patronului de la FCSB.

Oficialul dinamovist a râs copios când a povestit ce a încercat Gigi Becali să facă la Adunarea Generală.

„Sincer? Unul de dezgust (n.r. - ce sentiment l-a încercat când l-a numit sclav). Eu consider că aceste lucruri țin de Vechiul Testament mai multe, iar domnul Becali ca un creștin practicant ce este, n-ar trebui să promoveze astfel de comportamente. N-am apucat să discutăm intern, dar probabil vom sesiza și noi forurile abilitate în acest sens. Mi se pare niște declarații care nu-și au locul în 2023.

A fost interesant, domnul Becali a încercat să-i convingă pe reprezentanți să voteze într-un anumit sens, a reușit contrariul. Eu, sincer, spun că dacă n-ar fi avut acele încercări, demersul dânsului avea mai multe șanse de reușite. Oricum, era nevoie de aprobarea ulterioară a Federației Române de Fotbal. Tot ce puteam noi să facem era o propunere”, a spus Vlad Iacob, după tragerea la sorți.

VIDEO - Vlad Iacob, despre Gigi Becali

Gigi Becali: ”Eu am venit să văd cu ochii mei”

Becali a făcut o listă și, după ce a ajuns la concluzia că șapte cluburi vor eliminarea regulii și șapte din Liga 1 nu sunt de acord (două grupări nu au fost prezente), a părăsit LPF și a tunat în fața jurnaliștilor.

Pe un ton apăsat, iritat că planul nu i s-a materializat, Becali i-a făcut "sclavi" pe cei care nu au fost de acord cu propunerea sa.

"Eu am venit să văd cu ochii mei, să văd ce se întâmplă și cum. Atunci eram la pușcărie, când au votat de capul lor. Locul trei cu locul șapte, U21, au făcut ce au vrut, nu le-a contestat nimeni.

Am vrut să văd sclavii, dacă există. Și am vrut să văd cine sunt trădătorii și dacă sunt. Eu ce am vrut, nu am putut să realizez. Nu se poate rezolva. Prima dată au spus că propunem.. Le-am zis să spună spre înștiințare. Că nu îî propunem noi lui Burleanu, îi spunem", și-a început Becali tirada, în fața sediului Ligii Profesioniste de Fotbal.

Am văzut sclavii... FC Steaua prima, e stăpân. Eu nu înduplec. Nu trebuie să explici cuiva dacă ai jucători tineri că îi bagi sau nu.

FC Universitatea Craiova? Stăpân! FC Voluntari zice nu.. sclav și trădător! Deci cine e stăpân acolo e sclav și trădător.

CFR Cluj e stăpân, a zis da. FC Botoșani, stăpân. Oțelul Galați, trădător și sclav. Sclavii au primit un telefon... ne dăm bine cu federația. Dinamo, sclavi. Iacob Vlad, sclav.. zice că nu. Vor să fie obligați. Craiova (Mititelu), stăpân. Le-am zis sclavilor în față, de 1.000 de ori plec cu Mititelu la război.

Petrolul, sclav. Hermannstadt, stăpân. UTA, sclav. Zice nu sunt de acord. U Cluj, sclav. Poli Iași, stăpân. FC Rapid, sclav. Nenea Șucu, sclav. Se dă patron și deștept pe la televizor", a declarat Becali, marți, la sediul LPF.