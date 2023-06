Patronul de la FCSB a ajuns marți dimineață, în jurul orei 11:00, la sediul LPF, înaintea începerii Adunării Generale. Omul de afaceri care conduce vicecampioana FCSB a vrut să se convingă că reprezentanții cluburilor vor face front comun cu el în încercarea de schimba regula U21. Luni, cu o zi înainte de reuniunea de la sediul păstorit de Gino Iorgulescu, Becali spunea că toate cluburile vor fi de acord cu inițiativa sa.

"Ia la cunoștință Burleanu că noi, 16 echipe, nu mai jucăm cu jucător U21. Asta e nebunia nebuniilor, adică unul care ne slujește nouă ne comandă nouă ceea ce noi nu vrem? Nu trebuie niciun Comitet Executiv. 16 cluburi semnează că nu vor, la revedere!", spunea latifundiarul, luni seara, la televiziunea Digi Sport.

Când s-a întâlnit cu oficialii fiecărui club, marți, în jurul prânzului, la LPF, patronul de la FCSB a realizat că socoteala de acasă nu potrivește cu cea din târg.

Becali a făcut o listă și, după ce a ajuns la concluzia că șapte cluburi vor eliminarea regulii și șapte din Liga 1 nu sunt de acord (două grupări nu au fost prezente), a părăsit LPF și a tunat în fața jurnaliștilor.

Pe un ton apăsat, iritat că planul nu i s-a materializat, Becali i-a făcut "sclavi" pe cei care nu au fost de acord cu propunerea sa.

"Eu am venit să văd cu ochii mei, să văd ce se întâmplă și cum. Atunci eram la pușcărie, când au votat de capul lor. Locul trei cu locul șapte, U21, au făcut ce au vrut, nu le-a contestat nimeni.

Am vrut să văd sclavii, dacă există. Și am vrut să văd cine sunt trădătorii și dacă sunt. Eu ce am vrut, nu am putut să realizez. Nu se poate rezolva. Prima dată au spus că propunem.. Le-am zis să spună spre înștiințare. Că nu îî propunem noi lui Burleanu, îi spunem", și-a început Becali tirada, în fața sediului Ligii Profesioniste de Fotbal.

Am văzut sclavii... FC Steaua prima, e stăpân. Eu nu înduplec. Nu trebuie să explici cuiva dacă ai jucători tineri că îi bagi sau nu.

FC Universitatea Craiova? Stăpân! FC Voluntari zice nu.. sclav și trădător! Deci cine e stăpân acolo e sclav și trădător.

CFR Cluj e stăpân, a zis da. FC Botoșani, stăpân. Oțelul Galați, trădător și sclav. Sclavii au primit un telefon... ne dăm bine cu federația. Dinamo, sclavi. Iacob Vlad, sclav.. zice că nu. Vor să fie obligați. Craiova (Mititelu), stăpân. Le-am zis sclavilor în față, de 1.000 de ori plec cu Mititelu la război.

Petrolul, sclav. Hermannstadt, stăpân. UTA, sclav. Zice nu sunt de acord. U Cluj, sclav. Poli Iași, stăpân. FC Rapid, sclav. Nenea Șucu, sclav. Se dă patron și deștept pe la televizor", a declarat Becali, marți, la sediul LPF.