Vlad Iacob, administratorul special, este ”la cuțite” cu acționarii Red&White, Andrei Nicolescu și Eugen Voicu. Între aceștia a existat și un schimb de replici în spațiul public, după ce acționarii au încercat să-i ofere o altă funcție în cadrul clubului.

Doar că aceștia s-au lovit de refuzul lui Iacob, care ar urma să fie schimbat din funcția de administrator special după Adunarea Generală a acționarilor. Cel puțin așa susține Andrei Nicolescu.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV, Vlad Iacob a dezvăluit la ce capitole „scârțâie” clubul din ”Ștefan cel Mare”. Administratorul special al lui Dinamo spune că ”roș-albii” au lipsuri mari la nivel administrativ.

Vlad Iacob: ”Dinamo are un personal administrativ mai redus”

„Eu am avut mereu deschidere, am comunicat mereu, am spus care sunt nevoile clubului, clubul este subfinanțat, aparatul administrativ actual este subdimensionat. Există cluburi de Liga 3 care au mai mulți oameni în aparatul administrativ în comparație cu Dinamo.

Dinamo, astăzi, nu are un director de marketing, un director de comercial, nu are un director de ticketing care să se ocupe de tot ce înseamnă bilete, abonamente. Nu are un director care să se ocupe de operațiunile în ziua meciului, care sunt foarte importante. Înainte, acest rol era asigurat parțial de mine și parțial de vechiul director de marketing.

Astăzi, Dinamo are un director financiar, are doi directori sportivi, dar cu roluri diferite și are o mână de oameni pasionați care îndeplinesc o multitudine de roluri și care sunt coordonați cu foarte mari dificultăți de mine. De câteva luni de zile, lucrez de dimineața până seara, și ca să aveți o viziune mai completă, Dinamo are un personal administrativ mai redus decât a avut la începutul sezonului trecut, după retrogradarea în Liga 2”, a spus Vlad Iacob, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV.

VIDEO - Vlad Iacob, despre problemele de la Dinamo

Dinamo, program ”de foc” în primele etape

În prima rundă, ”câinii” vor primi vizita celor de la Universitatea Craiova, una dintre echipele ”cu pretenții” din Superligă. În a doua etapă, Dinamo va juca derby-ul cu FCSB, după care va urma partida cu Sepsi OSK, deținătoarea Cupei României.

În etapa a șaptea, Dinamo va avea un nou derby, pe teren propriu, cu Petrolul Ploiești, iar în etapa a opta se va deplasa în Giulești pentru un nou meci „de foc”, cu Rapid București.