Eugen Voicu, unul dintre acționarii lui Dinamo, a explicat că situața este sub control și că se vor rezolva problemele financiare ale clubului, în funcție de gravitatea lor, singura condiție fiind înlăturarea actualului administrator special.

Replica lui Vlad Iacob pentru Eugen Voicu



Administratorul special al formației din Ștefan cel Mare a oferit varianta sa asupra a ceea ce se întâmplă la Dinamo în acest moment și a discuțiilor pe care le-a avut cu acționarii.

"E o veste nedorită de către toată suflarea dinamovistă. Protestul magistraților a afectat nu doar insolvența lui Dinamo, ci și alte multe decizii.

Trebuie să avem grijă în plan sportiv și administrativ să continuăm în aceeași notă pozitivă. Este o decizie care are mai multe consecințe la nivelul acționariatului. Avem nevoie de acea tăiere a datoriilor. Până atunci, Dinamo are nevoie de bani. Sunt niște sume care intră la începutul sezonului, însă nevoile financiare din perioada imediat următoare și până la sfârșitul lunii august sunt mult mai mari decât încasările pe care le va obține clubul. Dinamo are nevoie de un acționariat puternic.

Relația cu acționarii, în momentul de față, nu este una extraordinară. Aceștia am înțeles că au dorința de a mă schimba, în ciuda înțelegerilor pe care le-am avut atât înainte ca ei să ajungă la Dinamo, cât și după ce au ajuns la Dinamo. Înțelegerea a fost că eu voi rămâne în această poziție. Urma să primesc un contract, am primit o propunere abia acum două săptămâni, la mai bine de patru luni de la sosirea lor. Acea propunere nu putea fi implementată, din cauza lipsurilor financiare. Administratorul judiciar nu ar fi avizat, chiar dacă eu aș fi semnat acel contract. A fost o propunere care nu avea posibilitatea de a fi implementată. A fost o propunere pe care am refuzat-o, pentru că a venit la pachet cu renunțarea mea la funcția de administrator special, în totală opoziție cu înțelegerea inițială. Explicația pe care am primit-o a fost că 'lucrurile se mai schimbă în viață'.

Este o încercare de manipulare a suporterilor, este o absurditate. Am acționat mereu în favoarea lui Dinamo, toate deciziile le-am luat în urma consultărilor cu departamentele din interiorul clubului", a declarat Vlad Iacob, pentru PRO TV.