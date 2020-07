Vesti bune din Turcia! Florin Andone, operat cu succes dupa accidentarea suferita in iunie

Clubul Galatasaray, citat de agentia Anadolu, a anuntat ca operatia lui Florin Andone la genunchiul drept a reusit cu succes. Interventia chirurgicala a avut loc la spitalul Liv din Istanbul.

Internationalul roman in varsta de 27 de ani s-a accidentat pe 14 iunie intr-un meci cu Rizespor. Portarul adeversarilor, Tarik Cetin, a cazut in timpul unui plonjon pe genunchiul lui Andone.

Dupa acest contact, fotbalistul roman a suferit rupturi la ligamentele genunchiului drept. Clubul turc a precizat ca au fost rupte atat ligamentul colateral medial (tibial), cat si ligamentul incrucisat anterior.

Dupa imprumutul la Galata, Florin Andone se va intoarce Brighton, in Premier League. In cele 12 meciuri jucate pentru echipa turca, romanul a reusit sa inscrie 2 goluri. El mai are contract cu clubul britanic pana in 2023

Momentul in care Florin Andone a fost accidentat

Galatasarays Florin Andone med en otäck skada precis i matchen mot Rizespor. Benet ser ut att vara brutet.pic.twitter.com/YpqD78dtBk — Alexander Ivanovski (@Ivanovski__) June 14, 2020