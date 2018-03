Veste CRUNTA pentru dinamovisti: "Obiectivul din sezonul urmator e SALVAREA de la retrogradare!" Schimbari masive din vara

Negoita a cerut ca Dinamo sa se autofinanteze.

Alexandru David, presedintele lui Dinamo, a anuntat in direct la PROX ca echipa din Stefan cel Mare nu va mai aduce jucatori straini liberi de contract, iar Bratu va promova tinerii jucatori de la academie. Dinamo nu mai viseaza la trofee, in ciuda secetei din ultimii ani, si se va concentra doar pe supravietuire. Asta daca nu apare un investitor care sa preia clubul de la Negoita, mai spune David.

"Nu vor mai fi adusi jucatori straini liberi de contract. Lucrurile sunt foarte simple, iar lumea trebuie sa inteleaga. In acest moment, cu noi la conducere, clubul trebuie sa se autofinanteze, sa cheltuiasca atat cat produce.

Avand in vedere rectificarea bugetara, cheltuielile vor fi mai mici. Singura solutie este sa mizam pe jucatorii de la academie, pe care Bratu ii cunoaste foarte bine. El va alege pe ce jucatori se va miza. Trebuie sa fim sinceri cu noi, sa ne asumam aceasta strategie.

Obiectivul este schimbat, nu mai vorbim despre campionat, trofee sau locurile 1-3. Putem avea ca obiectiv si salvarea de la retrogradare, daca nu vine altcineva in conducere. Negoita este hotarat sa nu se mai implice, sa nu mai faca infuzie de capital.

Din punctul meu de vedere, trebuie ca echipa sa fie facuta in jurul unor fotbalisti cu experienta, care acum sunt la lot si care nu vor pleca in vara. In jurul lor trebuie adusi jucatori tineri.

Eu vreau ca la Dinamo, din punct de vedere financiar, sa fie totul la zi, sa nu existe datorii. Decat sa am pe constiinta ca am ingropat clubul cu o performanta extraordinara, mai bine jucam in play-out si nu avem nicio datorie", a spus Alexandru David la Pro X.