Veste bună pentru Gaz Metan Mediaș: ”Lucrurile vor intra în normalitate”

Jucătorii au luni bune de restanțe financiare, iar mulți oameni de bază au plecat de la echipă, în urma depunerii de memorii. Totuși, se pare că situația echipei se va îndrepta.

Ilie Poenaru, antrenor adus de Gaz Metan Mediaș pentru a salva echipa de la retrogradare, susține că, în urma unor discuții dintre primărie și principalii sponsori ai echipei, s-a stabilit că în următoarea perioadă se vor plăti mai multe restanțe, iar situația se va îndrepta.

”Astăzi incă nu am aflat exact cum a decurs discuţia, dar am înţeles că a fost o întâlnire între primărie, Transgaz, Romgaz. Mi-au transmis cei care au fost la acea discuţie că lucrurile sunt ok, că lucrurile sunt spre bine.

Din ce ştim noi, în următoarele zile, săptămâna viitoare, băieţii, cu toţii, vor mai primi un salariu. În luna martie se vor mai primi două-trei salarii. Cred că lucrurile vor intra în normalitate.

Sperăm să se întâmple asta. Sunt dezamăgit că nu am reuşit să deblocăm transferurile, pentru a aduce încă trei-patru jucători de care avem nevoie. În momentul în care ajungi în play-out ai nevoie de lot, şi valoric, şi numeric şi din păcate cam suferim la acest aspect”, a declarat Ilie Poenaru.

Pe plan sportiv, Gaz Metan Mediaș stă bine. Echipa a terminat la egalitate duelul cu Rapid, scor 1-1, după golurile lui Goge, în minutul 3, respectiv lui Lixandru, minutul 55. În urma acestui rezultat, Gaz Metan Mediaș ajungee 24 de puncte, fiind la egalitate de puncte cu Chindia Târgoviște, ocupanta locului 12.