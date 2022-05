Atacantul macedonean a fost schimbat în debutul reprizei secunde, după ce a resimțit probleme musculare.

Din informațiile obținute de sport.ro, Ivanovski a făcut un RMN și a fost vorba doar despre o întindere, ceea ce înseamnă că va putea fi pe teren în barajul de promovare/rămânere în Liga 1.

„Trebuie să ne concentrăm pe baraj, am schimbat mulți jucători, am vrut să menajez câțiva. Ne așteptăm adversarul acum. O să fac primul ”11” cu două zile înainte de meci. Nu cred că Ivanovski va fi OK, nu știu acum. Pentru Dinamo, catastrofă! Asta pentru că jucăm acest baraj și eu cred că această echipă ar fi putut evolua mai bine. Pentru mine, a fost dificil, pentru că Dinamo, ca și club, are o mulțime de probleme”, spunea Dusan Uhrin la finalul meciului cu Dinamo - UTA, scor 1-1.

Dinamo a încheiat sezonul pe locul 14 și este obligată să joace meci de baraj împotriva locului trei din Liga 2, care este ocupat, în momentul de față, de Universitatea Cluj.

Petrolul prima echipă promovată în Liga 1

Petrolul este prima echipă care și-a asigurat promovarea directă până acum, iar locul doi este ocupat de Hermannstadt. Sibienii au nevoie doar de un punct în meciul cu CSA Steaua din ultima etapă pentru a fi siguri de locul doi, în timp ce Universitatea trebuie să câștige la Chiajna și, în același timp, să spere că Steaua o va învinge pe Hermannstadt la Mediaș.