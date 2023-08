Verdict dur pentru revelația debutului de campionat: "Vor exista două operații"

FC Voluntari a obținut o victorie spectaculoasă, scor 2-1 cu Rapid, însă a pierdut un jucător important, care avusese un start de sezon de excepție.

Jucătorul de 23 de ani s-a accidentat la genunchiul stâng și, în urma investigațiilor medicale, a primit un diagnostic teribil.

Detalii despre accidentarea lui George Merloi

"Are afectat ligamentul încrucișat, lateral, are și meniscul afectat. Vor exista două operații. Chiar aseară am aflat verdictul, după efectuarea RMN-ului.

E păcat, începuse foarte bine campionatul. Am pierdut un jucător important", a spus Marin Dună, la Digi Sport.

Câți bani au încasat jucătorii celor de la FC Voluntari, după victoria cu Rapid

Conform DigiSport, jucătorii lui FC Voluntari au încasat fiecare câte 1000 de euro, pentru victoria împoriva giuleștenilor de pe propria arenă, în fața propriilor fani.

În urma victoriei, FC Voluntari se află acum pe poziția a doua cu nouă puncte. După patru etape disputate în Superliga, ilfovenii au trei victorii și o singură înfrângere.