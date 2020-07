Vanzarea lui Dinamo in pericol!? Ioan Andone trage semnalul de alarma! "Acum nu stiu daca la Divizia B ii mai intereseaza"

Dinamo trece prin cele mai dificile momente din istoria echipei.

La club este focar de coronavirus, iar echipa risca sa retrogradeze in Liga 2 pentru prima data in toata istoria ei. Daca dinamovistii vor ajunge in al doilea esalon al fotbalului romanesc, investitorii spanioli ar putea sa nu mai cumpere.

Baietii lui Gigi Multescu sunt pe locul 13 in clasament, iar in interiorul clubului au fost depistate 21 de cazuri de coronavirus. Dinamo are 21 de puncte, fiind la 4 puncte de Poli Iasi, ocupanta locului care duce la baraj si cu 7 mai putine decat Hermannstadt. Clubul din Stefan cel Mare mai are de jucat 4 meciuri restante, dar deocamdata nu se stie cand vor fi jucate.

Acesti factori pot duce la retrogradarea echipei, fapt care i-ar putea face pe investitorii spanioli sa se razgandeasca.

"Acum nu stiu daca la Divizia B ii mai intereseaza. E urat sa zici Dinamo la Divizia B, dar eu, sincer, le-as da o sansa. Nu stiu cum, sa joace meciuri de baraj, nu stiu. Trebuie sa li se dea o şansa, daca e sa retrogradeze, sa retrogradeze pe teren, adica sa joace.

Nu stiu, e o situatie... Asa ghinion cum au avut ei, cu magazionerul, deci numai probleme, cu vanzarea clubului, schimbarea antrenorului, sunt o gramada. Deci numai ghinioane, nu stiu daca vor mai putea juca vreun meci in campionatul asta. O sa fie Adunare Generala joi, pe 30, si atunci se vor lua niste decizii, sunt niste variante", acum nu stim", a declarat Ioan Andone pentru TelekomSport.