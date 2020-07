Situatie ULUITOARE in playout! Dinamo poate ajunge pe locul 2! Ce trebuie sa se intample

Chiar daca nu joaca, Dinamo este avantajata puternic de rezultatele din playout.

FC Voluntari a castigat cu 2-0 in fata lui Sepsi, Academica s-a impus in fata lui Poli Iasi, iar cele doua formatii ilfovene sunt ca si salvate de la retrogradare. In schimb, Sepsi a reintrat in lupta si se afla la doar 7 puncte peste primul loc retrogradabil direct, desi are 4 meciuri in plus fata de 'cainii' clasati pe 13.

Dinamo are de jucat doua partide contra Chindiei si doua in fata lui Hermannstadt, pentru a ajunge si ei la 11 partide disputate, la fel ca restul echipelor cu situatia 'la zi'. Daca ar reusi sa dispute meciurile si sa le castige pe toate, alb-rosiii ar ajunge la 33 de puncte si s-ar clasa pe locul 2 in playout, departe de grijile retrogradarii!

Problema pentru Dinamo este ca inca nu stie cand sau daca va mai putea juca in aceasta editie a Ligii 1, dupa ce tot lotul a intrat in carantina! O optiune ar fi ca alb-rosiii sa apeleze la juniori, insa sansele sa castige partide in aceste conditii ar fi minime. Pe 30 iulie va avea loc adunarea generala a LPF, in urma careia se spera ca oficialii sa ajunga la o concluzie referitoare la finalul campionatului. Se va discuta, de asemenea, si despre posibilitatea inghetarii acestui sezon de playout.