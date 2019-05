"Va vopsiti blond daca luati campionatul?" Raspunsul total neasteptat al lui Petrescu

Petrescu isi tine jucatorii cu picioarele pe pamant.

Nu-i lasa nici macar sa se gandeasca la o eventuala petrecere de titlu. Petrescu are emotii inaintea meciului cu Astra.

"In acest sezon, CFR si Astra s-au intalnit de 5 ori. O data a batut Astra, de doua ori CFR si au fost doua egaluri. Meciurile cu ei au fost incinse. Sigur va fi un meci greu. Enache a avut rezultate bune si la Botosani, si la Astra, si la nationala de juniori. E un antrenor care organizeaza si motiveaza foarte bine echipa. Nu am lucrat cu el, asa ca il judec din perspectiva rezultatelor", a spus Petrescu.

Super Dan a fost intrebat daca e gata sa se vopseasca in cap in cazul unui nou titlu.

"Eu am venit sa termin o munca, altii inaintea mea au adus echipa in pozitia in care se afla acum. Nu vreau sa ma vopsesc eu. Nu vreau sa vorbim de petrecere de titlu, nu stiu unde va fi. Nu am castigat inca. Important e sa facem 4 puncte in urmatoarele doua meciuri. Important e sa nu pierdem. Daca Steaua castiga si noi pierdem, devine Steaua favorita. Ma mira cand se declara ca suntem campioni. Daca n-ar mai fi fost ultimul meci la ei acasa, puteam spune ca avem 5 puncte importante in fata. Daca FCSB bate maine, presiunea se muta la noi. Trebuie sa nu pierdem. Daca pierdem, se schimba total clasamentul. Am avut declaratii d-astea si anul trecut, ne putem astepta la orice. Poate castiga oricine la Craiova - FCSB. Noi ne dorim sa se intample ceva care sa fie bine pentru noi. Avem jucatori cu experienta, sper sa treaca de presiune si sa obtina un rezultat pozitiv luni", a comentat Petrescu.