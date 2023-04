”Vă retrageți sau nu?”. Gigi Becali a dat răspunsul

Patronul FCSB a anunțat suma pentru care este dispus să vândă clubul, 25 de milioane de euro, sumă în care nu va intra și baza din Berceni, pe care omul de afaceri a evaluat-o la 50 de milioane de euro.

Gigi Becali: ”M-am retras deja! Trebuie să vând echipa”

De asemenea, Becali a spus că s-a retras din toate funcțiile oficiale de la club, iar Mihai Stoica ar urma să fie președintele Consiliului de Administrație al FCSB-ului și să controleze totul la echipă.

La două zile după conferința de presă susținută la reședința sa din Aleea Alexandru, Becali spune că nu a revenit asupra deciziei.

„Păi, m-am retras deja! Trebuie să vând echipa, stai s-o vând! Până să o vând, ce să fac? O arunc pe geam? Nu mai intervin, nu mă mai interesează. Vreau să o vând și gata. La revedere, MM Stoica va face tot și gata. De ieri e președintele Consiliului de Administrație. Așa am zis, gata, nu mă mai interesează

(...)

El nu m-am atacat pe mine. A spus niște lucruri pe care le crede el, că nu e băiat rău. Eu vă spun ceva: am vorbit cu Stoichiță și a zis că președintele vrea să ne vedem! Eu i-am spus că mă văd cu el, dar numai dacă vorbim 3 teme: Prima: Vassaras, care își bate joc de noi și nu avem arbitri pentru că i-a trimis în Arabia și nu dă doi muci pe noi. Să plece Vassaras! A doua, să discutăm despre Comitetul Executiv, să nu fie comitet de sclavi, ci executoriu. Și de antrenor la națională - noi să propunem, dar el să aleagă. Mircea Sandu ne întreba pe cine vrem, se consulta cu noi.

Omul a spus că vrea să ne întâlnim. Mi-a trimis vorbă prin Stoichiță. Dacă mă întâlnesc cu oamenii și dacă oamenii zic asta, asta, asta, poate revin dacă mă înțeleg cu ei. Poate revin! Să-mi dea răspunsul. Eu i-am zis că sunt la Muntele Athos, mă întorc sâmbătă și ne întâlnim luni-marți. Dacă îmi dă răspunsul și nu discutăm despre asta (n.r - Vassaras), nu mă mai duc și gata! Eu am greșit față de el, eu i-am dat mesajele. Dacă m-a blocat, să fie sănătos! Are dreptate. Și eu aș fi făcut la fel ca el.”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

VIDEO - Gigi Becali, conferință de presă

Gigi Becali vrea să renunțe la fotbal, după Rapid - FCSB, 1-0

Imediat după înfrângerea cu Rapid, 0-1, Gigi Becali a dezvăluit că i-a trimis un SMS lui Răzvan Burleanu și s-a arătat deranjat de arbitrajul brigăzii conduse de Horațiu Feșnic. A doua zi, omul de afaceri a convocat ziariștii și reporterii la palat, pentru a anunța că va renunța la fotbal pentru că nu mai dorește să treacă prin asemena emoții distructive.

„Deci am ținut să vă anunț pe toți. Probabil, așa cred, o să mă țin de cuvânt de data asta. Să fie ultima conferința de presă. Emisiunile de Crăciun și de Paște le voi face. Am hotărât aseară, după ce s-a întâmplat în meciul de aseară, eu... gata. Am terminat. Eu ies din fotbal, nu mă mai interesează. Vreau să termin. Am 65 de ani. Când eram tânăr, mai puteam. Am făcut tensiunea 16 din cauza lui Feșnic. Ce a făcut omul ăsta, a pus capac. Din cauza lui eu ies, poate e mai bine. Așa ceva nu se poate”, a declarat Gigi Becali a doua zi după Rapid - FCSB, 1-0.