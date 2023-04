Cele două echipe s-au confruntat în ultima etapă din turul play-off-ului Superligii. Giuleștenii au reușit să se impună acasă grație reușitei lui Alexandru Albu din minutul 21, care l-a învins fără nicio problemă pe goalkeeperul „roș-albaștrilor”, Ștefan Târnovanu.

„E Gigi Becali o pierdere pentru fotbal?” Mihai Stoichiță nu a ezitat și a răspuns pe loc

Mihai Stoichiță, director tehnic al Federației Române de Fotbal (FRF), a vorbit despre situația în care se află Gigi Becali și a evidențiat faptul că nu crede că latifundiarul din Pipera se va retrage și va lăsa atât de ușor fotbalul.

Oficialul FRF a mai spus că în cazul în care finanțatorul FCSB se va retrage, atunci va fi o mare pierdere adusă fotbalului românesc, remarcând că Gigi Becali deține o vechime de 20 de ani.

„Eu am mai spus-o și acum două zile. Nu cred că va rezista Gigi prea mult fără fotbal. E pasiunea lui principală. O să-l sun, l-am mai sunat. Am o relație cu el cum am cu toți președinții cu care am lucrat. A fost în primă fază normal sub imperiul emoțiilor care au fost. Acum văd că se dezamorsează toată această stare tensionată.

(n.r. E retragerea Gigi o pierdere?) Mare! Nu vă supărați, un patron care ține de 20 de ani la nivel înalt, că a fost campioană, că a fsot locul doi, locul trei, îți dai seama. Asta înseamnă în primul rând pasiune, constanță în a investi niște bani. Nu știu cine ar mai fi făcut asta. Eu îi admir pe toți patronii din fotbalul românesc care încearcă să țină interes pentru această activitate”, a spus Mihai Stoichiță.

Gigi Becali l-a tras la răspundere le Răzvan Burleanu, după Rapid - FCSB 1-0

Gigi Becali (64 ani) a criticat aspru deciziile lui Horațiu Feșnic (33 ani), care i-a iertat pe rapidiști de două cartonașe roșii: în minutul 4, când Răzvan Onea (24 ani) a avut o intrare dură asupra lui Florinel Coman (24 ani) și în minutul 28, când Dragoș Grigore (36 ani) l-a călcat cu talpa pe tendon pe Andrea Compagno (26 ani).

Patronul FCSB-ului a fost atât de iritat că cei doi giuleșțeni au văzut doar cartonașul galben, încânt i-a dat un SMS lui Răzvan Burleanu (38 ani) când partida s-a încheiat

„Nu ți-e rușine pentru ce ai făcut? Vai de capul tău! Este creația ta! Mai adu câțiva greci ca să conduceți Fderația. Păi ce contează în țara asta de sclavi, pe care îi cumperi cu banii noștri, de fapt, cu șpăgi, mingi și tricouri?!”, au fost mesajele pe care Gigi Becali i le-a trimis lui Răzvan Burleanu, potrivit DigiSport.