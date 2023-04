Patronul FCSB-ului a dezvăluit că se va retrage din fotbal și s-a retras deja din toate funcțiile oficiale de la clubul său, urmând să cedeze echipa.

Becali i-a fixat și prețul echipei sale. Cei interesați pentru cumpărarea FCSB-ului trebuie să achite suma de 25 de milioane de euro, sumă în care, spune omul de afaceri, nu va intra și baza din Berceni.

Iancu speră ca Becali să revină asupra deciziei și să investească în continuare în fotbal.

Marian Iancu: ”Gigi are de ce să aibă această reacție”

“Șocul și supărarea este un fundament, are de ce să aibă această reacție și nu este venită de nicăieri. Nu știu dacă se va retrage. Din ce știu este un luptător, este un tip asumat total, are încredere în el, are încredere în echipă. A investit foarte mulți bani și sper să continue să investească, a făcut și lucruri bune, dar a făcut și lucruri greșite.

Nu am vorbit cu Gigi Becali, dar sper că va continua acest drum. Încă mai țin legătura cu unele persoane din fotbalul românesc și eu chiar îl respect pe Gigi pentru tot ce s-a întâmplat în ultimii ani. El a fost primul care a vorbit despre sistemul penitenciar foarte deschis. Chiar s-a angajat într-o dispută vizavi de încălcările legilor acolo și chiar avea perfectă dreptate. Este un tip asumat, trebuie să recunoaștem acest lucru“, a spus Marian Iancu la Sport Total FM.

VIDEO - Gigi Becali, conferință de presă

Gigi Becali vrea să renunțe la fotbal, după Rapid - FCSB, 1-0

Imediat după înfrângerea cu Rapid, 0-1, Gigi Becali a dezvăluit că i-a trimis un SMS lui Răzvan Burleanu și s-a arătat deranjat de arbitrajul brigăzii conduse de Horațiu Feșnic. A doua zi, omul de afaceri a convocat ziariștii și reporterii la palat, pentru a anunța că va renunța la fotbal pentru că nu mai dorește să treacă prin asemena emoții distructive.

„Deci am ținut să vă anunț pe toți. Probabil, așa cred, o să mă țin de cuvânt de data asta. Să fie ultima conferința de presă. Emisiunile de Crăciun și de Paște le voi face. Am hotărât aseară, după ce s-a întâmplat în meciul de aseară, eu... gata. Am terminat. Eu ies din fotbal, nu mă mai interesează. Vreau să termin. Am 65 de ani. Când eram tânăr, mai puteam. Am făcut tensiunea 16 din cauza lui Feșnic. Ce a făcut omul ăsta, a pus capac. Din cauza lui eu ies, poate e mai bine. Așa ceva nu se poate”, a declarat Gigi Becali a doua zi după Rapid - FCSB, 1-0.