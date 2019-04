Unul DA, altul e PA! Jucatorul care poate fi surpriza lui Teja cu CFR Cluj: "Ma impresioneaza de fiecare data!"

Mihai Teja a vorbit si despre situatia lui Stoian.

Florinel Coman poate fi surpriza lui Mihai Teja din primul 11 la derby-ul cu CFR Cluj - atacantul venit de la Viitorul a scos un penalty si a marcat in partida cu Sepsi dupa ce a fost introdus la pauza pe teren.

"Pe mine ma impresioneaza la fiecare antrenament, e un jucator bun si ma bucur ca cei care nu intra de la inceput si intra de pe banca, intra foarte bine. Inseamna ca vor sa demonstreze mult mai mult, cu cat joci mai bine, cu atat vei prinde mai multe minute" a spus Mihai Teja in conferinta de presa.

Daca Florinel Coman l-a impresionat pe Teja, Adrian Stoian are sanse mici sa mai joace in acest sezon: "Asa cum l-ati simtit voi, asa il simt si eu. Normal ca este suparat, un jucator cand nu joaca este suparat. Isi doreste sa arate mai mult, sa joace din ce in ce mai mult pentru ca jocurile te fac mai puternic, dar asta este situatia. Am spus mereu ca am in lot 23-24 de jucatori foarte buni. Imi pare rau sa-i las in afara lotului sau pe banca, dar sunt alegerile mele, inspiratia mea, ma bucur sa lucrez cu caractere foarte bune si jucatori profesionisti care inteleg anumite lucruri" a mai spus Teja.