UNIVERSITATEA CRAIOVA - DINAMO LIVE | Derby-ul etapei in Liga 1! Bratu i-a gasit inlocuitor lui Mahlangu! Echipele probabile

Derby-ul etapei a 7-a din Liga 1 are loc in aceasta seara pe noul Oblemenco intre Universitatea Craiova si Dinamo Bucuresti. Ambele echipe au pierdut in 2 randuri pana acum in campionat si nu isi permit un nou pas gresit pentru a nu pierde contactul cu pozitiile fruntase din Liga 1.

Mangia: "Dinamo e cea mai mare rivala a Craiovei"

"Intalnim o echipa buna care reflecta caracterul antrenorului. Stiu ca Dinamo este cea mai mare rivala a Craiovei. Dar este important sa castigam toate partidele, inclusiv pe cea cu Dinamo. Pentru mine o partida de fotbal este o partida de fotbal. Din punctul meu de vedere, fotbalul este un spectacol. Dinamo este o echipa care nu abandoneaza, am vazut si in partida cu FCSB cand a revenit si a egalat. Apoi a facut un meci bun si cu FC Hermannstadt, cand a invins in ultimul minut. Asa este echipa Dinamo, dar si noi avem calitatile noastre.



O victorie cu Dinamo este foarte importanta pentru noi in campionat. Cine a zis ca Universitatea Craiova trebuie sa castige titlul? Craiova trebuie sa se gandeasca sa castige meci cu meci. Vom vedea maine daca vom juca un sistem cu 2 fundasi centrali sau cu 3. Dupa un an si ceva de cand sunt la Craiova cred ca am inceput sa cunosc putin atmosfera. E normal ca dupa rezultatul entuziasmant de la Voluntari sa creasca si numarul spectatorilor la stadion. in acelasi timp, stiu ca dupa un rezultat negativ prezenta scade" a spus Devis Mangia.

Florin Bratu: "Gazonul e o problema pentru ambele echipe"

"Meciul de la Craiova va fi unul extrem de dificil, mai ales ca stim ca ne va astepta un public foarte, foarte ostil. Venind dupa aceasta victorie muncita obtinuta cu FC Hermannstadt, cred ca avem un moral bun si echipa poate sa lupte pentru un rezultat bun in Banie. E foarte greu sa pregatesti un meci la egal. Nu ne-am gandit la acest lucru. Noi vom incerca sa dam maximum, sa ii surprindem, iar la sfarsit sper sa fie un rezultat bun pentru noi dupa un spectacol fotbalistic pe masura.



Eu respect publicul craiovean pentru ca este cunoscator de fotbal. E un public patimas. Sper ca maine suporterii sa vina in numar cat mai mare la stadion. Gazonul va fi o problema pentru ambele echipe. Mitrita si Bancu sunt doi jucatori foarte buni, doi jucatori pe care ii respectam, dar nu vom lua masuri speciale impotriva lor. Cei care vor juca in zona lor vor da maximum pentru a-i bloca" a spus Florin Bratu.

Echipele probabile:

U Craiova: Pigliacelli - Borta, Kelici, Tiago Ferreira, Briceag - Fedele, Mateiu, Bancu - Barbut, Cicaldau, Mitrita

Dinamo: Penedo - Delorge, Popescu, Katsikas, Grigore - Hanca, Nisto, Gomelt - Pesici, Popa, Salomao