Medicul a dat verdictul! Cluburile din Liga 1 nu respecta protocoalele: "Daca mergem in control, regulile astea nu sunt respectate in 80 la suta din cazuri

Fotbalul romanesc s-a transformat intr-un haos total dupa ce la Dinamo au fost depistate 10 cazuri de coronavirus.

Ieri, Alexandru Paun, jucatorul CFR-ului a fost gasit si el cu noul coronavirus, iar meciul contra celor de la FCSB a fost suspendat, urmand sa fie reprogramat.

Alin Popescu, Manager Madical FRR, a declarat ca la nivelul Ligii 1 medicii echipelor au dat dovada de lipsa de profesionalism si este constient ca majoritatea echipelor nu respecta masurile impuse de guvern.

"Din pacate si m-as bucura sa ma contraziceti, dar nu cred ca o sa o faceti. Staff-urile medicale ale echipelor nu sunt asa cum ar trebui sa fie intr-un scop profesionist. Si repet, nu imi caut de munca, dar din pacate am vazut o situatie cu o echipa din Moldova, cu un medic care nu mai iesise de o luna jumatate, venise cu ei, era pozitiv, s-au intors oamenii de prin Craiova. In mod normal nu ar trebui sa se intample intr-o prima divizie profesionista.

Nu am nicio legatura directa cu documentul emis de Ministerul Tineretului si Sportului. Dar daca ati vazut la triajul epidemiologic, la servitul mesei, la vestiare, sunt niste reguli foarte clare. Eu va spun ca daca noi maine mergem in control, regulile asta nu sunt respectate in 80 la suta din cazuri", Alin Popescu, Manager Madical la FRR pentru DigiSport.