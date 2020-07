"Asteptati primul mort? Poate va fi din familia fotbalistului!" Mesaj TERIBIL al dinamovistilor dupa ce Liga 1 a fost INFECTATA IN MASA! Se cere oprirea de urgenta a Ligii

Suporterii lui Dinamo, detinatori a 20% din actiunile clubului, au rabufnit dupa ce in Liga 1 au aparut noi cazuri de coronavirus.

Acestia au postat un mesaj pe Facebook in care cer oprirea campionatului inainte ca situatia sa se agraveze.

"De ce se imbolnavesc fotbalistii? De ce nu se opreste Liga 1? De ce regula izolarii a fost valabila pana acum doar pentru doua echipe? De ce se fac testele dupa ureche si se dau rezultatele in functie de relatia cu DSP-ul local? De ce LPF si FRF sunt pentru unii muma si pentru altii covid?

La toate aceste intrebari exista un singur raspuns: Televiziunea trebuie sa mearga mai departe. Noi stim ca de la covid se moare. Dumnealor ne spun ca murim daca oprim televizarile meciurilor. [...] Fotbalul face audienta. Cand mai e presarat si cu zeci de cazuri de covid-19, ai si mai multe subiecte care fac audienta.

In toata lumea asta in care telecomanda ne telecomanda pe toti, nu avem nevoie de echipe care pot supravietui din contributia suporterilor. Ar fi un pericol. Nu ar mai depinde de CUTIA MILEI de la televiziuni.

[...] Veti avea pe constiinta nu doar raspandirea virusului pe la toate echipele, ci raspandirea lui, cu buna stiinta, in familiile jucatorilor si angajatilor si mai departe in comunitate. Punem pariu? Pe goluri, cartonase si pozitivi. Ce cota are echipa X sa iasa cu un caz de covid pana la ora meciului? Palpitant! Traieste la maxim experienta asta!

Așteptati primul mort? Poate nu va fi un fotbalist, ci unul din familia fotbalistului. Atunci ne vom intoarce sa va scoatem ochii cu acest avertisment! Ce cota are Dinamo sa fie arbitrata de un pozitiv si sa plateasca cea mai mare amenda ca n-a blocat virusul?", au scris suporterii.

La Dinamo sunt 10 fotbalisti infectati cu noul coronavirus, iar situatia clubului este dramatica in conditiile in care echipa are multe meciuri de jucat si de castigat in Liga 1 in speranta de a se salva de la retrogradare.