Un nou atac al dinamovistilor: "In Romania, legea se aplica dupa chef! Aceasta este o boala lunga!" Ce i-a suparat pe suporterii "cainilor rosii"!

Suporterii-actionari ai lui Dinamo contesta modul in care sunt aplicate legile in Romania, in cazul echipelor la care au fost persoane infectate cu noul coronavirus.

Dinamo a fost obligata sa stea in izolare 5 zile dupa ce magazionerul clubului a fost depistat pozitiv. In schimb, cei de la Poli Iasi au putut intra pe teren in meciul cu Academica Clinceni, la doar o zi dupa ce unul dintre fotbalisti a fost testat initial pozitiv, iar apoi negativ la al doilea test, al carui rezultat a fost primit intr-un timp record.

Suporterii dinamovisti din programul DDB au incercat sa atraga atentia, printr-o postare pe Facebook, asupra modului in care situatii similare au fost solutionate diferit in functie de echipele la care au aparut.

"Magazionerul lui Dinamo a stat DEGEABA doua saptamani in spital, dupa UN SINGUR TEST care a fost gresit. Omul era perfect sanatos. Cineva ii lasa mancare si apa la usa. La doua - trei zile, primea cate o pastila, fara nicio explicatie. I-au luat sange pentru analize si a rezultat ca e sanatos. Dar tot nu i-au dat drumul. Dupa o saptamana, i-au mai facut un test care era negativ. In tot acest timp, s-a simtit ca la penitenciar si a trait cu teama ca se va infecta chiar in spital, fie cu covid, fie cu alt virus. [...]

La Arad, am inteles ca relaxarea regulilor tine de simpatia autoritatilor locale pentru echipa comunitatii. De-o parte si de cealalta a gardului stadionului, suporterii au facut spectacol. Erau prezenti si copii, care in mod sigur nu faceau parte dintre organizatori sau dintre sponsori. Nu e vorba de suporteri (mai ales ca sunt in alb si rosu), ci e vorba ca in Romania legea se aplica dupa chef, IAR INTRE LEGE SI TOCMEALA NU EXISTA NICIUN GARD DE DESPARTIRE.

Dincolo de miracolul de la Cluj, cu 26 de vindecari din 26, boala persista… Pentru ca in Romania aplicarea legilor dupa ureche este BOALA LUNGA", au scris suporterii PCH pe contul lor de Facebook.