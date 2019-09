Un jucator RATAT de Becali in acesta vara a ajuns printre cei mai buni din Liga 1! Finantatorul ros-albastrilor poate sa il aduca in iarna: "In aceste conditii acceptam"

Un jucator ratat de Becali in aceasta iarna a ajuns unul dintre cei mai buni fotbalisti din Liga 1.

Gaz Metan Medias se afla pe primul loc al Ligii 1 cu 18 puncte dupa 8 etape. In aceasta perioada de transferuri, una dintre tintele lui Becali a fost portarul mediesenilor, Razvan Plesca (36 de ani), jucator care nu a ajuns in cele din urma la FCSB din cauza faptului ca cele doua cluburi nu s-au inteles la bani.

Edi Iordanescu, antrenorul celor de la Gaz Metan a vorbit despre Plesca, portar care prin paradele sale din acest start de sezon a devenit unul dintre cei mai buni jucatori din Liga 1.

Becali ar putea totusi sa il aduca in iarna pe Plesca, in cazul unei oferte care ar fi pe placul oficilailor de la Medias.

"A fost important pentru noi si e in continuare important. Razvan e in momentul de fata portarul numarul 1 care ne da siguranta. Mai avem un portar tanar, dar, dupa ce l-am pierdut pe Cretu, nu as mai vrea sa pierd jucatori. Daca pierdem si acum, atunci e greu sa ne atingem obiectivele. Poate acceptam daca vine o oferta de nerefuzat.

Mi-as dori foarte mult sa ramana, e un simbol pentru noi. Are multi ani in spate, e un portar foarte bun. Poate se supara pe mine, dar putea fi la un alt nivel. Nu vreau sa spun de ce pentru ca nu e treaba mea. As vrea sa il fac sa mai ramana cel putin un an", a spus Edi Iordanescu, la Prosport.

350.000 de euro este cota lui Plesca pe transfermarkt.com