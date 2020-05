Dezvaluirile complete ale singurului jucator pe care Becali e gata sa cheltuiasca bani in prima criza! Cum si-a inceput cariera

Fotbalistul dorit de FCSB a povestit cum a evoluat si ce l-a facut sa isi imbunatateasca jocul.

Andrei Chindris, fundasul de la FC Botosani, dorit intens de FCSB, a plecat de jos pentru a ajunge unul dintre cei mai bine cotati jucatori din Liga 1. Liga Elitelor, competitie organizata de FRF pentru juniorii care vor sa faca performanta, este locul unde a inceput sa prinda contur si viata fotbalistica a lui Chindris.

Chindris a jucat pentru juniorii de la Universitatea Cluj, de unde a facut pasul spre FC Botosani. Gigi Becali a insistat mult pentru transferul jucatorului la FCSB si a oferit 580 de mii de euro, lovindu-se tot timpul de refuzul lui Valeriu Iftime, patronul Botosaniului. Acum, transferul pare sa fi picat, cel putin pentru moment, dupa ce Iftime a spus ca jucatorul nu se gandeste la o plecare pana in vara.

Chindris a povestit despre evolutia din Liga Elitelor si cum s-a schimbat viata sa fotbalistica. "A fost primul pas spre o competitie profesionista. Tin minte cu drag deplasarile cu o zi inainte de meci, ne bucuram de fiecare clipa petrecuta cu echipa, asemenea profesionistilor.

Am simtit lucrurile pozitive de la primele meciuri: diferentele de scor nu mai erau atat de mari, partidele au devenit mai dificile, s-a imbunatatit nivelul de joc al fiecarui juctor in parte. Dupa acel sezon din Liga Elitelor am fost legitimat la Botosani, desi nu jucasem la seniorii lui U Cluj.", a spus Chindris pentru FRF.

Andrei Chindris joaca la Botosani din 2017, dar a mai fost imprumutat la Clinceni si Miroslava. La 21 de ani este cotat la 800 de mii de euro si are 11 aparitii in nationalele de juniori.