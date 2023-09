Un fost jucător de la Inter și AC Milan e aproape de ”U” Cluj. Cine este fotbalistul cu peste 200 de meciuri în campionatul Italiei

Jurnalistul italian Nicollo Shira a transmis în exclusivitate că Marco Fossati este aproape de o înțelegere cu gruparea de pe Cluj Arena.

Marco Fossati s-a format în academiile ambelor rivale din Milano. În 2007 a făcut trecerea de la echipa de tineret a lui AC Milan la formația de tineret a lui Inter. La seniori, mijlocașul defensiv de 30 de ani a evoluat pentru AC Milan, Perugia, Bari și Hellas Verona.

Jucătorul italian în vârstă de 30 de ani a avut o aventură de trei ani și în Croația, la Hajduk Split. În intervalul 2021-2023, Fossati a reușit să câștige de două ori Cupa Croației.

