"Un egal din care au castigat ambele". Mihai Mironica scrie despre meciul incins de la Cluj, alarma falsa a lui Becali si eroii neasteptati ai lui Dica

CFR Cluj 1-1 Steaua | Culio a marcat dintr-un penalty contestat de oaspeti, Gnohere a egalat in minutul 90.

Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV! Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie la ora 20.00, Israel - Romania in direct la Pro TV!

Pana la urma, fotbalul a fost premiat si Steaua a iesit neinvinsa din aceasta partida in care a jucat mai mult decat adversara. Tactica lui Petrescu, aceasta a fotbalului la minima rezistenta, n-a dat roade, dar, pana la urma, lucrurile sunt ok pentru CFR Cluj pentru ca, dupa doua etape, clasamentul e la fel ca la inceputul playoff-ului. E adevarat ca, de acum, CFR va trebui sa joace si pe serviciul adversarului, adica in deplasare.

Alarma falsa a lui Becali fata de arbitraj

Becali a sunat alarma impotriva controlului clujean asupra arbitrilor, dar tocmai echipa sa a fost avantajata de un Hategan sub nivelul unui asemenea meci. CFR trebuia sa mai primeasca o lovitura de la 11 metri la intrarea nesabuita a lui Pintilii la Peteleu, iar acelasi Peteleu nu trebuia eliminat pentru ca Alibec facuse hent in prealabil. Deciziile luate de Hategan in favoarea gazdelor au fost corecte. Penalty-ul a fost decis corect, Benzar trebuia sa fie mai atent si sa nu lase acea minge sa-i cada pe mana. E adevarat ca mana era destul de aproape de corp, dar pe stelist nu-l ajuta nici viteza mingii si nici distanta fata de adversarul care lovise mingea, detalii ce l-ar fi putut exonera de penalty. In cazul eliminarii lui Pintilii, a fost din nou o decizie buna a lui Hategan, stelistul s-a dus pe piciorul lui Hoban cu talpa si l-a calcat chiar daca intensitatea nu a fost foarte mare.

Pintilii a cerut cam teatral inaintea acestui meci sa fie lasati fotbalistii sa joace. Ei bine, el a fost lasat si am vazut ce greseli imense a produs pe teren din cauza unor intrari intarziate care-i tradeaza limitele determinate de varsta.

Echipa arida a lui Petrescu si eroii neasteptati ai lui Dica

Dan Petrescu a construit o echipa de rugby care poate castiga acest campionat de fotbal. O ecuatie simpla, aproape primitiva, a fost cat pe ce sa-i iasa in acest derby atat de important: un gol marcat a la Stoke City, aruncare lunga de la margine, saritura la cap, penalty scos la un hent. Si apoi reduta cu doua linii defensive in fata lui Arlauskis. Intr-o astfel de ecuatie baieti care stiu cu mingea precum Ionita, Mailat, Costache, Paun sunt jucatori periferici cu care se mai placheaza acel nucleu de granit la care tine Petrescu atat de mult.

Steaua a avut din nou primadone goale de continut. Alibec e mai degraba inotator decat fotbalist, da mai mult din brate decat din picioare. Man si Florin Tanase nu reusesc sa faca lucrul esential pentru doua aripi, sa scoata din joc adversarul direct si sa creeze superioritate numerica. Alte primadone de “zeci de milioane” cu care Hagi l-a pacalit pe Becali, Nedelcu si Coman, deja au disparut din peisaj.

A fost nevoie sa apara fundasi care mai si stiu cu mingea, Planic si Junior Morais, pentru a le arata vedetelor de carton ale Stelei cum se desface o aparare pe flancuri, cum se construieste un gol.

Steaua ramane echipa dominanta a campionatului. Chiar daca acest egal o tine in spatele CFR-ului, cred ca acesta este un meci care poate readuce increderea in cadrul lotului lui Dica. Steaua a simtit in aceasta seara ca aceasta falanga a lui Petrescu, nespectaculoasa, dar solida, poate fi data peste cap.