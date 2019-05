Planul NEBUN al lui Becali! Cum o transforma pe FCSB intr-o forta a Europei: "Miliarde, miliarde, miliarde! Asta vreau sa fac!"

FCSB are nevoie de un miracol, ca sa ia titul.

O spune chiar Becali. La vara, patronul pregateste milioanele ca s-o transforme pe FCSB in Juventus de Romania!

CFR are 5 puncte peste FCSB si poate fi campioana, cu doua etape inainte de final! "90%-95% e jucat , 5 % Dumnezeu... numai minune de la Dumnezeu!", spune Gigi Becali.

Becali vrea sa o transforme pe FCSB in Juventus de Romania. Sa ia 8 titluri la rand si sa joace in grupele europene. Ca sa ii iasa planul, Becali nu mai vinde nimic si le mareste salariile jucatorilor.



"Eu o sa fac un Juventus al Romaniei, asta vreau sa fac. Miliarde, miliarde, miliarde, si pac oamenii s-au intarit toti si suntem singurii care am dormit si am ramas in urma. Singura solutie e o generatie care sa o tin, sa o cresc, sa fie multumiti, sa le maresc salarii, 15-20000", a declarat patronul FCSB.