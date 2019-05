EXCLUSIV: lovitura majora din cauza relatiei cu Becali! Nu iau licenta pentru Liga 1! Anuntul momentului

Au muncit tot anul pentru locul pe care se afla acum, dar succesul pe care-l visau e tot mai departe.

Clinceniul are probleme cu dosarul de licentiere din cauza finantarii primite de la Gigi Becali, anunta sursele www.sport.ro. Oficialii liderului din B fac eforturi pentru a obtine actele care sa le permita obtinerea acordului din partea FRF, insa au tot mai putine optiuni sa rezolve situatia.

Clinceniul e lider in B, cu 73 de puncte, 3 peste Chindia. In cazul in care echipa din Ilfov nu ia licenta, U Cluj intra pe loc de promovare directa, iar Petrolul revine cu sanse mari in lupta pentru Liga 1! Ploiestenii sunt cu un punct sub Sportul Snagov, care acum e pe 4.