ULTIMA ORA! Trei stadioane vor fi 100% gata pentru Euro 2020! Situatie incerta in ceea ce priveste arena lui Dinamo

Gica Popescu i-a "intepat" pe Razvan Burleanu si Ionut Lupescu.

Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie la ora 20.00, Israel - Romania in direct la Pro TV! Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV!

Gica Popescu, din partea guvernului, si Ministru Sportului, Ioana Bran, s-au intalnit astazi sa grabeasca organizarea Campionatului European din 2020. Intalnirea a durat 3 ore si s-a terminat la 18.00.

Gica Popescu a oferit asigurari ca 3 dintre stadioanele pe care se vor organiza meciuri si antrenamente vor fi gata in martie 2020. Este vorba despre stadioanele Rapid, Steaua si Arcul de Triumf. Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a dorit sa participe, a incercat sa schimbe ora de intalnire insa acest lucru nu s-a intamplat. Motivul invocat de presedintele Federatiei a fost ca are de pregatit Comitetul Executiv ce are loc maine. In locul lui a fost trimis pe Florin Sari, project manager pentru 2020 din cadrul FRF.

Reprezentantul FRF, Florin Sari, manager de proiect pentru Euro2020, le-a prezentat ministrului Ioana Bran si consilierului onorific al premierului Gheorghe Popescu, stadiul lucrarilor si prioritatile de actiune.

S-a discutat si despre workshopul pe care UEFA il va sustine pe 29 martie la Bucuresti, dar si despre alte termene si obiective strategice.

“Zilele acestea vom continua seria intalnirilor cu celelalte institutii din Comitetul Interministerial, pentru a putea avea pana in aprilie, la urmatoarea sedinta comuna, toate informatiile actualizate” a declarat ministrul Ioana Bran.

“Am aflat cu exactitate termenele date de institutiile care participa la acest proiect, vom continua intalnirile pentru a face o foaie de parcurs cat mai exacta si pe care vom incerca sa o respectam intrutotul” a declarat Gheorghe Popescu

Nu a fost mentionat nimic de stadionul Dinamo. Gica Popescu a criticat si lupta pentru sefia Federatiei, spunand ca se astepta la o astfel de campanie, bazata pe proiecte si nu pe cancanuri!