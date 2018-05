ULTIMA ORA | Probleme pentru Dica, cu cateva ore inaintea meciului cu Astra! Un titular s-a accidentat si a devenit incert

FCSB intalneste Astra de la 20:45. De la aceeasi ora, CFR joaca impotriva Viitorului pe teren propriu.

Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV! Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo!

Astazi este Ziua Z in fotbalul romanesc. Liga I isi desemneaza noua campioana. CFR depinde doar de ea pentru castigarea titlului si va ridica trofeul daca bate Viitorul pe teren propriu. Daca CFR se incurca si FCSB bate Astra, stelistii lui Dica vor fi noii campioni.

Nicolae Dica s-a ales cu o noua bataie de cap astazi.

Telekom Sport anunta ca Florin Tanase sufera din cauza unei probleme aparute la genunchi.

Atacantul stelist, omul cu cele mai multe meciuri in tricoul ros-albastru in acest sezon, a facut o infiltratie in aceasta dimineata.