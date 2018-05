Invinsa la Roma, Simona ramane no. 1 in clasamentul WTA si in WTA Race. Cate puncte are acum peste Wozniacki, Muguruza si Svitolina

Simona Halep a pierdut pentru al doilea an la rand finala de la Roma. La fel ca in 2017, ea a cedat in fata Elinei Svitolina.

Invinsa in finala de la Roma, Simona Halep ramane numarul 1 mondial. Ea ocupa in continuare prima pozitie si in clasamentul WTA Race, pentru Turneul Campioanelor.

Clasamentul WTA actualizat

1. Simona Halep - 7.270 puncte

2. Caroline Wozniacki - 6.936

3. Garbine Muguruza - 6.010

4. Elina Svitolina - 5.505

5. Jelena Ostapenko - 5.382

6. Karolina Pliskova - 5.335

7. Caroline Garcia - 5.170

8. Petra Kvitova - 4.550

9. Venus Williams - 4.201

10. Sloane Stephens - 4.164

Clasamentul WTA Race

1. Simona Halep - 3.285

2. Caroline Wozniacki - 3.130

3. Petra Kvitova - 2.902

4. Elina Svitolina - 2.820

5. Angelique Kerber - 2.300

6. Karolina Pliskova - 2.111

7. Elise Mertens - 1.821

8. Daria Kasatkina - 1.645

9. Naomi Osaka - 1.591

10. Caroline Garcia - 1.482