ULTIMA ORA | Pana si italienii au fost surprinsi: "Oferta curioasa pentru fostul jucator al Fiorentinei!" Ar fi un transfer urias

Ianis Hagi este unul dintre cei mai buni tineri jucatori din Liga 1, iar Viitorul are sanse destul de mici sa-l mai pastreze si din sezonul urmator.

Cu atat mai mult cu cat pentru Ianis urmeaza EURO U21 acolo unde o prestatie buna in tricoul nationalei Romaniei l-ar putea propulsa la un club de top din Europa.

Gigi Becali, patronul FCSB, a surprins si a declarat ca este dispus sa plateasca 3 milioane de euro pentru transferul lui Ianis in vara si sa-i lase lui Hagi un procent de 20% dintr-un viitor transfer. Cum Becali e convins ca il va vinde pe Ianis Hagi pentru 50 de miliioane de euro rezulta ca Viitorul ar incasa nu mai putin de 13 milioane de euro. Ar fi un record pentru Liga 1, cel mai mare transfer intern din istoria campionatului.

Declaratiile patronului FCSB au ajuns si in Italia. Jurnalistii din peninsula sunt surprinsi de oferta lui Becali care i-a promis lui Ianis Hagi direct banderola de capitan si faptul ca va juca meci de meci.

"FCSB, oferta curioasa pentru Ianis Hagi: mereu titular si integralist", scriu italienii de la Tuttomercato.

"Trebuie sa faci pasii corecti. Urmatorii pasi pentru Ianis cred ca ar trebui sa fie Romania, o echipa mare. Ianis e prea valoros, nu imi mai permit sa-i zic ceva lui Gica. Gica stie, daca ar vrea mi-ar spune sa-l aduc la mine. Daca ar accepta Gica, as pune clauza: joaca titular meci de meci, in contract. Sau ca nu poate fi schimbat! Nu vreau sa vorbesc mai mult. Daca pleaca de la Viitorul, costa 3-4 milioane. 3 milioane! De la Steaua, iau 40-50! Atat iau eu pe el. Lui Gica ii dau 3 si cu 20% din 50, adica ii mai dau 10. Deci 13 milioane! La Viitorul n-are cu cine sa joace. Valoarea lui Ianis e prea mare ca sa poata juca la Viitorul. Are valoare prea mare si fata de Dragus, si fata de toti. Trebuie sa ai cu cine sa joci daca esti Ianis", a spus Becali ieri la PRO X.