Next level pentru McGregor! Bomba: irlandezul va aparea intr-un serial TV in mare voga

Conor McGregor ar putea aparea in urmatorul sezon al unuia dintre cele mai in voga seriale de televiziune - Peaky Blinders.

Presa engleza scrie ca luptatorul de MMA a dat un prim indiciu prin intermediul unei fotografii postate pe contul sau de Instagram, in care apare imbracat asemenea personajelor din serial.

Peaky Blinders este un serial care urmareste viata londoneza de la sfarsitul Primului Razboi Mondial si se concentreaza pe cele mai puternice clanuri de gangsteri ale acelor vremuri.

Personajele principale din Peaky Blinders sunt fratii Shelby, portretizati de actorii Cillian Murphy si Paul Anderson.

Totusi, jurnalistii englezi mai scriu ca BBC cantareste inca ideea, dat fiind ca McGregor si-a facut o imagine proasta prin scandalul creat in SUA, cand a atacat autocarul in care se aflau mai multi luptatori ai UFC.

