Patronul celor de la FCSB va primi o sumă uriașă din partea UEFA, ”bonus” pentru echipele care au obținut, de-a lungul timpului, performanțe uriașe în Europa.

Becali susține că forul european va vira 1,1 milioane de euro în contul vicecampioanei României, astfel că suma pe care FCSB o va primi pentru calificarea în grupele Conference League va ajunge la patru milioane de euro.

Gigi Becali: ”UEFA ne mai dă un bonus pentru coeficient”

„M-a sunat Vali (n.r. - Argăseală) de dimineață și mi-a spus că, de fapt, noi nu luăm trei, luăm patru milioane. UEFA ne mai dă încă un bonus pentru coeficient, esențial este coeficientul echipelor care au avut performanțe europene. Noi care am avut patru puncte din cauza că am câștigat Cupa Campionilor Europeni, 1,1 milioane în plus la Gigi Becali!

Să vedem, poate face contestație Talpan! Tu nu vezi ce anomalie? UEFA te consideră Steaua și tu, în România, în țara ta, nu ești Steaua. Nici nu vreau să te recunosc, nici stadion nu-ți dau. FRF ce a făcut, a cerut un punct de vedere de la un funcționar care le-a și dat răspunsul, a spus că nu e nevoie de multă logică. Este Steaua, m-ați înțeles? Aici lucrurile sunt foarte simple, dar noi ne dăm foarte inteligenți și avem minte întunecată”, a spus Gigi Becali, la emisiunea Ora Exactă în Sport.

La această sumă s-ar mai putea adăuga și banii de la UEFA pentru rezultate. O victorie în grupe este remunerată cu 500.000 de euro, iar un rezultat de egalitate cu 166.000 de euro. În plus, primul loc la finalul grupei este recompensat cu 650.000 de euro, iar locul doi cu 325.000 de euro.

FCSB va juca în Conference League

FCSB a fost repartizată în grupa B, alături de West Ham, Anderlecht și Silkeborg. Echipa lui Nicolae Dică va avea un start de foc, cu o deplasare la Londra, urmată de meciul de pe teren propriu cu formația belgiană. Partidele cu danezii sunt programate în rundele 3 și 4.

Meciurile din Conference League, acolo unde România este reprezentată de FCSB și CFR Cluj, dar și cele din Europa League vor putea fi urmărite ÎN DIRECT pe PRO TV, PRO ARENA și VOYO.

Programul lui FCSB în grupele Conference League:

Runda 1: 8 septembrie, 22:00: West Ham - FCSB

Runda 2: 15 septembrie, 22:00: FCSB - Anderlecht

Runda 3: 6 octombrie, 19:45: Silkeborg - FCSB

Runda 4: 13 octombrie, 22:00: FCSB - Silkeborg

Runda 5: 27 octombrie, 19:45: Anderlecht - FCSB

Runda 6: 3 noiembrie, 22:00: FCSB - West Ham