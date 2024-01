Goncalo Gregorio, golgheterul lui Dinamo, s-a înțeles cu Maritimo Funchal, echipă cu un titlu de campioană a Portugaliei (tocmai în 1926) ajunsă acum în liga secundă, unde ocupă locul 4, iar acum se poartă negocieri și la nivel de cluburi, după cum a scris publicația lusitană ZeroZero.

Dinamo are însă pe listă doi atacanți de top, după cum informează Transfermarkt.

Aleksandar Prijovic, golgheterul lui Răzvan Lucescu la PAOK Salonic, prezent și la Campionatul Mondial din 2018

Aleksandar Prijovic, vârf cu 13 selecții la naționala Serbiei, ajuns ce-i drept la 33 de ani, a devenit liber de contract după aventura din Australia de la Western United și este tentat de o revenire în Europa, cu Dinamo insistând pentru transfer.

Prijovic, care este născut în Elveția, a evoluat de-a lungul carierei pentru echipe ca Parma, Derby County, Sion, Lausanne, Legia Varșovia, PAOK Salonic sau Al-Ittihad din Arabia Saudită.

La PAOK, sub comanda lui Răzvan Lucescu, Prijovic a strălucit, devenind în sezonul 2017-2018 din Grecia golgheterul campionatului și cel mai bun marcator din Cupă, iar cu naționala Serbiei a fost prezent la Campionatul Mondial din 2018.

Heber Araujo dos Santos, campion în MLS cu New York City, a jucat și în Croația

Al doilea atacant de pe lista lui Dinamo este brazilianul Heber Araujo dos Santos, și el spre final de carieră, la 32 de ani.

Heber s-a remarcat chiar în Croația lui Zeljko Kopic, la Slaven Belupo și HNK Rijeka, dar în ultimele sezoane a evoluat cu succes în Major League Soccer, la New York City FC și Seattle Sounders: 26 de goluri în 72 de meciuri, plus un titlu de campion cu MLS cu clubul din New York.