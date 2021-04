Tragedie pentru George Tucudean. Mama lui a incetat din viata

Fostul golgeter de la Dinamo, FCSB, Viitorul sau CFR trece prin momente cumplite.

George Tucudean si-a pierdut mama. Corina Tucudean a murit in urma unei boli incurabile, anunta Sport Arad.

Tucudean, 29 de ani, s-a retras din fotbal anul trecut, dupa ce a suferit doua interveniti la inima. Desi doctorii l-au asigurat ca-si poate relua activitatea, George n-a vrut sa riste nimic si a renuntat la cariera profesionista.

Crescut de UTA, Tucudean a trecut in 2010 la Dinamo, unde a ramas 3 ani. Varful a fost apoi luat de Rednic la Standard Liege, de unde a plecat la Charlton in 2014. Au urmat contracte la Steaua, ASA Tg. Mures, Pandurii si Viitorul, inainte sa semneze cu CFR, in 2018.

Tucudean e cel mai bogat jucator care a trecut prin Liga 1 in ultimii ani. Averea familiei l-a facut sa nu joace niciodata pentru bani. Bunicul sau i-a cumparat un Ferrari inca de cand Tucudean era un pusti. Si-a uimit mereu colegii cu spectacolul din parcul auto. Tucudean nu a considerat conditia sociala un motiv de superioritate in vestiar, fiind popular printre jucatori la toate echipele la care a jucat.