Toni Petrea, nemulțumit: „Am abuzat de driblinguri!” Ce a spus despre schimbarea făcută la pauză și revenirea lui Keșeru în lot 

Echipa lui Toni Petrea nu a reușit să se impună în deplasarea cu CS Mioveni, în ciuda faptului că pornea ca favorită. FCSB a deschis scorul încă din minutul 7, prin reușita lui Malcom Edjouma, însă gazdele au reușit să egaleze, la ultima fază a primei reprize.

Declarațiile lui Toni Petrea la finalul meciului



Antrenorul roș-albaștrilor a vorbit la finalul partidei despre jocul făcut de echipa sa, punctând care au fost nemulțumirile sale legate de partida de la Mioveni. Întrebat și despre decizia lui Gigi Becali de a-l exclude pe Keșeru din lot și dacă nu ar putea lua măsuri în acest sens, pentru a-l recupera pe atacant, Petrea a ținut să puncteze că momentan, deciziile au fost luate.

Totodată, antrenorul a vorbit și despre schimbarea lui Șerban, trimis titular în locul lui Radunovic, după ce fundașul a acuzat stări de gripă, punctând că tânărul jucător a resimțit lipsa de minute și a acuzat probleme încă din minutul 30 al partidei.

„O echipă care se apără foarte bine, se aglomerează. Am primit un gol din fază fixă, ceva neatenție, lipsă de concentrare, am presat în repriza a doua, dar nu am mai fost așa concentrați. Am pierdut două puncte destul de importante în economia clasamentului.

(n.r. despre declarația lui Tănase legată de Keșeru) Nu vreau să comentez ce spun jucătorii, nici alte lucruri, am spus care e situația deocamdată. Tot timpul antrenorul este de vină în privința rezultatelor, sunt discuții pe care le am cu conducerea și vom vedea ce se va întâmpla. La momentul actual, asta mi s-a comunicat.

Se vede că Șerban nu are ritm, deja nu mai putea din minutul 30, mi-a spus că se sufocase, e normal, nu are jocuri în picioare. Era expus în poziția aia, luase și cartonaș galben, era normal să schimbăm.

Am pierdut puntcte și cu FCU Craiova și cu Mioveni acum, echipe care au alte obiective decât noi, sper ca măcar cu echipele din prima parte a clasamentului să câștigăm. Urmează un meci cu o echipă care se luptă pentru a prinde play-off-ul, de atac, o echipă bună.

Nu au schimbat nimic în sistemul lor de joc, după ce am schimbat noi sistemul, au jucat în același stil. Or fi pregătit schimbarea noastră de sistem, dar nu a fost vreo schimbare la ei. Nu am luat deciziile cele mai bune în jumătatea adversă, am abuzat de prea multe driblinguri în zone nepericuloase și am permis adversarului să recupereze și să plece pe contraatac”, a declarat Toni Petrea la finalul meciului.

În urma acestui rezultat, FCSB ocupă locul secund, cu 59 de puncte, la cinci lungimi în spatele liderului CFR Cluj, care are un meci mai puțin.

În runda următoare, FCSB va primi vizita Farului, duminică, 27 februarie, de la ora 21:00.