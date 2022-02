S-a convins Gigi Becali cu "jucătorul de milioane"? Decizie drastică luată imediat după golul încasat la Mioveni

Malcom Edjouma a deschis scorul după doar șapte minute, însă FCSB nu a reușit să mai aibă ocazii notabile în prima parte, iar echipa lui Toni Petrea a fost taxată chiar la ultima fază a primului act.

Sorin Șerban, schimbat la pauză în CS Mioveni - FCSB

Ionuț Balaur a marcat pentru CS Mioveni în minutul 45+1, iar o parte din vină îi aparține fundașului dreapta Sorin Șerban, un jucător pentru care Gigi Becali a insistat să fie titular în ultima vreme.

Șerban a avut o prestație modestă în prima repriză și a comis faultul din care a rezultat lovitura liberă în urma căreia CS Mioveni a reușit egalarea. Fundașul de 21 de ani a avut o intervenție dură și a văzut cartonașul galben, iar ulterior l-a pierdut din marcaj pe Rusu, cel care a centrat decisiv în careu pentru golul lui Balaur.

La pauză, Sorin Șerban a fost înlocuit cu Valentin Gheorghe, cel mai probabil fiind taxat de patronul Gigi Becali pentru repriza ștearsă.

Recent, Gigi Becali recunoștea că insistă ca Sorin Șerban să fie în lotul lui FCSB. Tânărul fundaș a fost titulariat astăzi în dauna lui Risto Radunovic, care ar fi acuzat probleme medicale înaintea jocului.

"Am zis că vreau să fie Șerban pe bancă pentru că are 21 sau 22 de ani. Și acum am vorbit cu MM. Din punctul meu de vedere, eu zic că va ajunge mare fotbalist. E posibil să mă înșel. Îl văd titular în locul lui Radunovic, dar pentru că ei nu vor niciunul, nu forțez nici eu.

Fac un compromis, sunt ei acolo, muncesc împreună, nu pot să impun totul. Dar la un moment dat trebuie să impun pentru că ăsta are 21 de ani și cred că va ajunge mare fotbalist! De ce? N-are emoții deloc, driblează, pasează, iese din apărare cu mingea la picior… Îmi place foarte mult de el!", declara Becali, la Digisport.

De asemenea, în luna august a anului trecut, patronul de la FCSB îi prevedea un viitor frumos lui Șerban: "Nu stăm după el (n.r - Radunovic). De când a venit la noi, nu mai e jucătorul ăla de la Astra. Și atunci joacă ăla care are 20 de ani (n.r - Sorin Șerban). Dacă e așa dezinvolt, urcă, pasează, o să iau bani, milioane pe ăsta", spunea Becali, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro X.