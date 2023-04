Cele două echipe și-au dat întâlnire în Giulești în etapa cu numărul cinci din play-off-ul Superligii. Rapid a reușit s-o învingă pe FCSB grație reușitei lui Alexandru Albu din minutul 21 al meciului.

„De ce a fost schimbat Compagno?” Elias Charalambous a ezitat, dar a răspuns în cele din urmă

După meci, antrenorul FCSB-ului, Elias Charalambous, a voribt despre evoluția echipei și a evidențiat motivul pentru care Andrea Compagno, unul dintre cei mai buni de pe teren din prima parte a meciului, a fost schimbat la pauză.

„Nu suntem mulțumiți cu acest rezultat. În prima repriză nu am făcut lucurile cum ar fi trebuit, nu am ținut de minge. În repriza secundă, cred că nu am avut atâtea ocazii în ultimele trei meciuri, câte am avut atunci. Reacția a fost bună, dar nu destulă. Un egal ar fi fost corect. Noi mergem înainte, continuăm să muncim din greu. Trebuie să ne concentrăm.

Nu știu cum merge aici VAR-ul. Nu prea îmi place să vorbesc despre arbitri, dar ce am văzut eu pe teren... Am văzut niște faulturi foarte dure.

(n.r. de ce a fost schimbat Compagno) Ați văzut reacția echipei în primul rând. Înseamnă că schimbările au fost bune. Compagno s-a simțit puțin obosit, am vorbit la pauză și am vrut să-l protejez pe el și pe echipă. Cei care au intrat au făcut o partidă bună.

Cu siguranță. Totul e posibil. Mai sunt cinci puncte. Toate jocurile sunt importante. Trebuie să ne concentrăm”, a spus Elias Charalambous după meci.

