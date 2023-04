Cristi Săpunaru a spus tot ce avea pe inimă după Rapid - FCSB 1-0. Reacție de căpitan pur-sânge

Cristi Săpunaru, căpitanul Rapidului, a avut un discurs rezervat la finalul victoriei din Giulești.

Chiar dacă în actul secund FCSB a controlat autoritar jocul, defensiva condusă de Cristi Săpunaru a rezistat eroic, iar când apărarea a fost depășită, a ieșit la rampă Horațiu Moldovan.

"Așa am fost și până acum, ce am avut o altă atitudine până acum. La bătrânețe, sunt mai calm. Cu dăruire și dorința de a câștiga acest meci, așa am câștiga

Rapid este o echipă grea, știam că atunci când va veni un moment greu suporterii vor fi alături de noi.

Trebuia să câștigăm un meci ca să ne descătușăm și noi. Cred că discutam altfel dacă am fi câștigat primele două meciuri din play-off. Imi doresc să intrăm toți jucătorii la fiecare meci cum am intrat azi.

Nu ridicăm ștacheta cu nimic, ăsta trebuie să fie Rapid la fiecare meci. Asta trebuie să facem pe Giulești, indiferent de nume.

Trei puncte înseamnă înseamnă pentru mine victoria asta. E mult prea devreme să vorbim despre lupta la titlu, mai sunt cinci meciuri, nu mă interesează ce se întâmplă sus, pe mine mă interesează să ajungem în Europa.

Sunt sigur că putem construi un lot pentru a ataca titlul, dar să nu uităm că e al doilea an în primul eșalon", a declarat Săpunaru, la finalul partidei.

FCSB rămâne pe locul al treilea în clasament, cu 37 de puncte, în timp ce Rapid este pe 5, cu 31 de puncte.

RAPID: H. Moldovan - Onea, Săpunaru, D. Grigore, Junior Morais (Florin Ştefan 77) - Al. Albu, Kait, Al. Ioniţă II (Emmers 65) – Sefer (Pănoiu 90), Dugandzic, Funsho Bamgboye. ANTRENOR: Adrian Mutu

FCSB: Târnovanu - Sorescu, Dawa (I. Cristea 46), Tamm, Radunovic – Edjouma (Omrani 46), Şut (Miculescu 85), Olaru - Oct. Popescu, Compagno (Cordea 46), Fl. Coman. ANTRENOR: Elias Charalambous

Cartonaşe galbene: Onea 4, D. Grigore 28, Al. Ioniţă II 44, Fl. Ştefan 88 / Omrani 4, Dawa 18, Radunovic 85

Arbitri: Horaţiu Feşnic - Valentin Avram, Alexandru Cerei - Bogdan Dumitrache

Arbitri VAR: Rareş Vidican - Vasile Marinescu

Observator: Dan Victor Berbecaru