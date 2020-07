BREAKING NEWS! Titlu decis la TAS? Idee HALUCINANTA a Astrei pentru meciul cu Craiova! Cand se stabileste totul

Dupa ce inca patru cazuri de coronavirus au fost depistate in lotul Astrei Giurgiu, oltenii ar vrea sa castige la masa verde.

Partida dintre Astra si Universitatea Craiova trebuia sa se dispute miercuri, insa a fost amanata din cauza cazului de coronavirus din lotul giurgiuvenilor. Ljuban Crepulja a fost depistat pozitiv, iar lotul Astrei a fost bagat in izolare si retestat astazi.

La testele de dinaintea partidei care trebuia sa se dispute incepand cu ora 18:45, dupa ce a fost reprogramata de LPF, inca 4 fotbalisti ai Astrei au fost depistati pozitiv: Lazar, Dima, Bruno si Avram. Astfel, meciul nu se va mai disputa nici astazi si sunt sanse mari sa nu se poata juca deloc!

Campionatul trebuie incheiat pana la data de 3 august, iar Craiova mai are de jucat si meciul din ultima etapa cu CFR. Astfel, forurile fobalistice trebuie sa decida soarta meciului!

Oltenii au declarat deja ca vor sa isi primeasca drepturile, daca nu se joaca, in timp ce Astra s-a aparat prin vocea lui Dani Coman, care a reamintit ca partida a mai fost o data amanata saptamana trecuta, dupa ce la Craiova a aparut cazul de coronavirus al team managerului Pretorian.

Conform surselor www.sport.ro, totul se va decide in Comitetul Executiv de luni care va avea loc la sediul FRF. Victoria Craiovei la masa verde este exclusa, pentru ca atat Astra cat si CFR ar ataca la TAS o astfel de decizie. De altfel, Astra ar dori ca rezultatul omologat al meciului sa fie 0-0, iar titlul sa fie decis la duelul direct dintre Craiova si CFR! Astra are nevoie de puncte si spera sa obtina ceva in finalul sezonului, pentru ca diferenta de bani ce pot fi incasati in functie de clasarea finala, este de 200 de mii de euro intre locul 3 si locul 4!