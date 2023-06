”Ți-am dat aceiași bani ca Gigi. De ce?”. Rotaru a dezvăluit ce răspuns i-a dat Alex Băluță

Sport.ro a aflat că Mihai Rotaru, patronul Universității, i-a propus lui Alexandru Băluță 100.000 de euro la semnătură și un salariu de 20.000 de euro pe lună, exact cât îi oferise și Gigi Becali, însă jucătorul a ales să meargă la FCSB.

Mihai Rotaru, acționarul Universității Craiova, s-a arătat extrem de dezamăgit de decizia luată de Alex Băluță și a dezvăluit, cu lux de amănunte, cum au decurs negocierile cu mijlocașul.

Băluță l-a sunat personal pe Rotaru pentru a-i aduce la cunoștință decizia de a semna cu FCSB, spre surprinderea omului de afaceri.

Mihai Rotaru: ”Am rămas fără cuvinte”

„Nu există varianta mea, există ceea ce s-a întâmplat. Aseară am spus că nu vreau să mai discut despre persoane care nu mai există, din păcate astăzi am văzut niște declarații care vizează bunul simț. Băluță Alexandru este jucătorul crescut de noi, iubit în Craiova, respectat. Sau, mă rog, până ieri. Când a terminat cu Akademia Puskas, eu l-am sunat, înainte de a semna cu Alexandru Mitriță! Acum patru săptămâni. A zis că e jucător liber de contract și că prima lui opțiune e să plece afară.

Nefiind Alexandru Mitriță, ar fi fost al treilea cel mai bine plătit jucător din România, după Florinel Coman și după Deac, din câte știu.

(...)

Aseară, în jurul orei 8, m-a sunat Alex Băluță. Eram sigur că mă sună pentru a semna contractul, care era pregătit cu o zi înainte. M-a sunat și mi-a zis, ca să știu de la el, că a luat hotărârea să meargă la FCSB. Sincer, am rămas fără cuvinte timp de câteva secunde. I-am zis 'OK, cred că este o greșeală, dar explică-mi altceva. Ți-am dat aceiași bani ca Gigi. De ce?'. Și a spus că este decizia lui și că nu are de gând să se mai întoarcă, și din acel moment am închis orice discuție cu el”, a spus Mihai Rotaru, la Digi Sport.

Băluță a jucat 24 de meciuri pentru Slavia Praga (4 goluri și 5 assist-uri), transferându-se apoi la Slovan Liberec (5 goluri și 6 pase decisive in 25 de partide), iar din 2020 a jucat pentru Puskas Akademia, reușind 15 goluri și 16 assist-uri în 85 de meciuri.

2.6 milioane euro a plătit Slavia Praga pentru transferul lui Alexandru Băluță de la Universitatea Craiova, în vara lui 2018

700.000 euro este cota de piață, din prezent, a lui Alexandru Băluță