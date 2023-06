„Sunt dezamăgit. Am așteptat ceva concret de la Craiova!” Prima reacția a lui Băluță după ce s-a înțeles cu FCSB

100.000 de euro va primi Băluță la semnătură.

„Disputat” de FCSB și Universitatea Craiova, Băluță a dezvăluit că l-a lăsat pe Becali să aștepte mai mult pentru un răspuns, însă oferta concretă a oltenilor a întârziat prea mult, așa că a fost nevoit să accepte oferta „roș-albaștrilor”.

„Sunt bine, în vacanță. Discuții au fost multe. În primul rând, prima mea opțiune a fost să revin acasă. Am și eu o familie. Am cântărit bine ce am avut până acum, și mă refer la Craiova și la Steaua (n.r. – FCSB).

Gândul meu a fost să revin acasă, doar că lucrurile n-au mers într-o direcție favorabilă. Am ales să fiu deschis și cu cei de la FCSB, să-i ascult și pe ei. Oamenii au fost profesioniști. Am așteptat mai mult timp pentru ca cei de la Craiova să vină cu ceva concret.

Sunt dezamăgit pentru că știu ce am dat pentru echipa asta și pentru oraș. Știu ce caracter sunt. Am sperat să găsim o soluție, mai ales că am venit liber de contract. Nu este adevărat ce se vehiculează în presă. E neașteptat să decurgă totul așa. Supărat nu sunt, am drumul meu și sunt sigur că voi reuși”, a spus Băluță, potrivit as.ro.

Deși Băluță neagă faptul că ar fi primit o ofertă concretă de la Mihai Rotaru, SPORT.RO a aflat că patronul Universității i-a făcut aceeași ofertă ca și FCSB - mai multe detalii AICI.